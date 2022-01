Jordi Sánchez habla sobre sus compañeros enfermos de “La que se avecina”

Durante su entrevista con este diario por el estreno de la versión televisiva de “Señor, dame paciencia” el protagonista, el actor Jordi Sánchez, explicó cómo le había afectado cuando se contagió con la covid, en qué momento profesional se encontraba, pero también compartió su contacto con otros dos personajes de la serie “La que se avecina” que recientemente han sufrido noticias imprevistas en su salud: José Luis Gil Sanz y Cristina Medina.

“Yo me he puestgo intenso intenso”, nos explicó el actor sobre aquello que le hacía perder la paciencia como a Gregorio, su personaje de la serie: “Me hizo perder mucho la paciencia cuando cogí el CoVid y me desperté y no podía caminar. Eso me hizo joder, eso me jodía bastante y pensé «Señor, dame paciencia». Pero bueno, se me quitó muy rápido la cosa y. Salí andando del hospital por patas.

También nos confesó que la Covid le pilló trabajando: “Yo enfermé haciendo la serie, osea, me quedaban dos días de trabajo cuando cogí la Covid. Y la grabé con todas las medidas y con todas esas cosas, pero al final lo pillé. Nos cuidaban muchísimo, pero me tocó”.

Compañeros y amigos

La actriz Cristina Medina, más conocida por interpretar el papel de Nines Chacón en la serie que emite Mediaset “La que se avecina”, ha publicado en su Instagram un sentido mensaje en el que compartía con sus seguidores que padece cáncer de mama. El actor José Luis Gil Sanz, que encarna a Enrique Pastor en “La que se avecina” y le dio vida a Juan Cuesta en “Aquí no hay quien viva”, ha sufrido un « ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo», según informó su hija Irene Gil, en nombre de la familia, a través de un comunicado difundido por Mediaset España.

“Los compañeros «achacaos»”, nos dice Sánchez, que confirma “pues sí, ayer hablé con Cristina, y con José, hablé nada más le dio el apechugue. Y están evolucionando bien. Se están cuidando, están en sus casas y se encuentran bien, pero bueno, son sustos que te da la vida, ¿no? A mí ya me dio uno, ya me lo quité de encima”.