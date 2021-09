Cristina Medina, “Nines” en “La que se avecina”, confiesa que tiene cáncer

La actriz Cristina Medina, más conocida por interpretar el papel de Nines Chacón en la serie que emite Mediaset “La que se avecina”, ha publicado en su Instagram un sentido mensaje en el que compartía con sus seguidores que padece cáncer de mama.

En el vídeo mensaje de sus redes sociales, la actriz explicó que quería “hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente. En su expresión con los labios pintados de rojo y unas gafas de sol, se puede entrever la importancia del mensaje. Pasea por la calle con un pañuelo en la cabeza y un sombrero.

La actriz ha querido hacerlo público también para emitir una protesta y pedir más ayudas para los enfermos oncológicos: “Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado”. La actriz ha explicado también la diversidad de “efectos secundarios” a los que tiene que enfrentarse y “no sólo la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan”.

Ha querido ser clara con aquellos que podemos ayudar a las personas que sufren a nuestro alrededor: “Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor”. Y su claridad ha sido bien recibida por su seguidores, ya que ha sido directa: “La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta”.

Para finalizar, la actriz ha querido mandar un ánimo y un beso a todos aquellos que como ella sufren de cáncer. En seguida la actriz de “La que se avecina”, ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores y de actores como Nacho Guerreros y Vanesa Romero.