Los chistes de negros, chinos, gitanos y moros que mataron a Perra de Satán

Perra de Satán llevaba en Twitter desde octubre de 2008. Teniendo en cuenta que el primer tuit de Jack Dorsey se publicó en marzo de 2006 y que en España ya llegaron los primeros usuarios en noviembre de ese mismo año, era una de las más antiguas cuentas y de las más seguidas, acumulaba casi 88.000. Pero todo se torció por un programa de RTVE Play y un tuitero que buceando en su cuenta se encontró con tuits de humor atacando a grupos como gitanos, moros o chinos.

RTVE anunció “Quién se ríe ahora?”, un programa en el que se reunían varias cómicas españolas para hablar del humor y con humor. Carolina Iglesias, Andrea Compton, Inés Hernad, Victoria Martín y Henar Álvarez como maestras de ceremonias, y con opiniones de Bob Pop, Nerea Pérez de las Heras, Asaari Bibang, Perra de Satán, Esnórquel, LalaChus y Ger, que también hablaron del “cambio de paradigma en la comedia”.

Se trataba de criticar el humor que se considera machista, xenófobo y desfasado como chistes de Martes y Trece, Cruz y Raya o Arévalo. También Gila, y como en alguna ocasión hasta Gila hizo gracias con la violencia doméstica. O la posible homofobia del tema humorístico “Maricón de España” en sus sketches. Entre las preguntas a colación: «¿Cuáles son los límites del humor?», «¿qué líneas éticas se pueden traspasar y cuáles no?» o «quién decide qué es humillante y qué no».

En esta tesitura fueron llamativos los comentarios de Perra de Satán: “los límites del humor no son de qué te puedes reír, si no dónde puedes actuar y con quién”. Pero esta crítica a los Jaimito Borromeo, Fernando Esteso y demás generación de humoristas de una época no fue bien encajada y algún tuitero decidió escarbar en el pasado en la red social de alguien que decía estar en contra de ese tipo de humor.

Tuits de Perra de Satán FOTO: La Razón Twitter

Y voila, chistes sobre moros, chinos, negros, gitanos y homosexuales. Y bastante más recientes que los sketches criticados, son tuits de 2012: “La culpa es de los moros que las visten con el burka”; “Hoy no es mi día de suerte, definitivamente. Me he puesto un capítulo de “Perdidos” y el protagonista del capítulo es Sayid. Putos moros”; “Yo mataré gitanos por ti” o “¿sabéis qué es lo mejor de comer en Burger King/McDonalds en el extranjero? Que no hayu gitanos” son algunas de sus perlas.

Tuits de Perra de Satán FOTO: La Razón Twitter

En seguida las redes sociales se le han venido encima criticando su doble rasero y quizá cierto cinismo. “Autozasca” y “sobre lo de perra de satan. No soy partidario de linchamientos. Estoy muy a favor de que la gente rectifique y mejore. Pero lo suyo era muy muy heavy, comentarios muy racistas, lesbofobos, etc.” han querido opinar unos sobre el tema.

Tras todo esto Perra de Satán emitió una nota a modo de disculpa y explicación e inmeditamente cerró sus cuentas de Twitter e Instagram. “No tengo palabras para expresar la vergüenza que me produce enfrentarme a la persona que fui”, escribe en su despedida, en la que también añade que era “a la que le resultaba digno de mostrar esta serie de tuits llenos de odio y racismo”.

La cuenta de Perra de Satán no existe FOTO: La Razón Twitter

Y se refirió a su propia experiencia: “He hablado mil veces del odio que he sufrido por ser gorda, y darme cuenta de que yo he hecho lo mismo con otras personas es horrible”. Ratifica que esa persona y ella ya no son la misma persona. Muchos usuarios de Twitter han agradecido que sea consecuente con su arrepentimiento y rectificación.