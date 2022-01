Antonio Ruiz, se «doctora» en la final de «Pasapalabra»

Desde que se anunció la Copa de Maestros de Pasapalabra, Antonio Ruiz sonaba como uno de los grandes favoritos, más de un millón de euros se llevó hace años en su participación en el concurso. Ahora, él y otros siete concursantes históricos, durante los siete últimos programas, han protagonizado una magnífica eliminatoria que culminaba hoy con minutos de enorme tensión. Como cabía esperar Antonio llegaba a la final, encontrándose en ella a Susana García como duelista, ganadora de casi medio millón de euros en su día.

Cada uno ha llevado una estrategia muy distinta durante el rosco final. 50.000 euros había en juego. Susana protagonizaba un gran arranque, pero sin embargo no le serviría para superar la excelente primera vuelta de Antonio, 22 aciertos sin fallos. Esta efectividad de Antonio acabaría forzando el primer error de Susana, una ventaja que Antonio quiso aprovechar. En cuanto terminó la primera vuelta, después de encadenar nueve aciertos consecutivos, decidió no escuchar más los enunciados de Roberto Leal y plantarse. Una estrategia muy arriesgada ya que a Susana aún le quedaba por contestar cerca de una decena de palabras. Pero esta decisión haría que la presión creciese para Susana y no tuviese pausas para pensar en respuestas rebuscadas. El silencio se hizo eterno durante 47 segundos.

Finalmente, Antonio se llevaría el gato al agua, dejando un momento histórico para el programa y una jugada que ha acabado siendo calificada en redes como «maestra». Algo solo a la altura de un gran maestro.

Su trayectoria en el concurso

Antonio volvía a Pasapalabra, casi cinco años después (2017) de llevarse uno de los botes más voluminososos de la historia del concurso (1.164.000 euros). Aunque el premio en metálico en esta ocasión era menos cuantioso, este título de «Maestro» le coloca en lo más alto de todos los participantes que se han enfrentado al rosco. En la primera ronda ya eliminó a un combativo Eduardo Benito, quien conserva el récord del mayor bote del programa, y en la semifinal dejaría por el camino al estratega Juanpe Gómez.