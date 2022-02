Morad dice que Marruecos es su país a pesar de haber nacido aquí: “No me han querido ver español en ningún lado”

Morad El Khattouti El Horami, más conocido cómo Morad, ha sido el primer invitado de la nueva temporada de “Lo de Évole”, que ha contado con una intrigante campaña de promoción estos días de atrás. El artista urbano ha relatado a Jordi cómo fueron sus comienzos en el programa de laSexta: “Cuando empecé a cantar no me querían dar cuentas los bancos de aquí. No sabía explicarme. Ellos no me entendían”.

No tuvo dudas en afirmar que su país es Marruecos, aunque él ha nacido en España, porque no le han “querido ver español en ningún lado”. Y apuntó “Mis raíces son de allí”. También quiso incidir en los valores que le han marcado desde la infancia: “Pobre en dinero, pero no pobre en corazón, en valores, en mente... Es el dinero lo único que falta”.

Las razas

“Lo bueno que tiene mi música es que no tiene raza. Lo escucha un español, un marroquí y un latino y los tres juntos la bailan”, admite el artista.

Y el racismo fue, precisamente un tema que no pasó por alto en la charla con Jordi Évole, “¿Tú quieres ser racista? Apáñatelas tu solo, mátate tu solo con el espejo. A ver dónde llegas tu siendo racista”. O como la inmigración y la palabra “mena”: “Ya es una palabra mala, es un insulto . ¿Para qué? Para tapar toda la realidad”.