El Bloque Nacionalista Gallego carga contra la letra de Chanel para Eurovisión

La representación española para Eurovisión sigue generando controversia. Después de la polémica con el ya famoso televoto, ahora es la letra de la canción, «SloMo», interpretada por Chanel, lo que está siendo cuestionado. Para muchos, la letra representa la cosificación de la mujer y se empieza a plantear la posibilidad de que la letra sea modificada.

Sin ir más lejos, en la última entrega de RTVE Responde, Pérez Tornero fue preguntado por esta coyuntura y fue contundente. Remitió la decisión al Observatorio de Igualdad para que analice el contenido de la frase, aunque desde RTVE ya se han posicionado, asegurando que nunca entendieron la letra como de contenido machista y que las letras forman parte del espíritu que suele tener la música latina.

Precisamente los últimos en sumarse a esta crítica han sido el Bloque Nacionalista Gallego, que ya reclamaron la actitud del jurado que no apoyó la candidatura de Tanxugueiras. De hecho, parece que se lo hayan tomado como algo personal y ahora cargan contra la canción de Chanel. «Las mujeres hacemos sentir el bun bun de nuestros tambores, que estamos ready para cambiar las cosas y que somos las que tenemos más problemas monetarys» alegan desde BNG.

Pero la formación gallega ha querido ir un paso más allá, y como denuncia contra la canción han diseñado carteles inspirados en la letra de «SloMo» para su convocatoria para el 8M, el Día de la Mujer. «Con mi bun bun, le tengo dando zun zun», reza uno de ellos. A eso le añaden la coletilla final «Non dady [papi], NON. El sistema perpetúa la cosificación de las mujeres”». «siempre toy ready pa romper caderas» y «si tengo problema, no son monetary», completan los otros dos carteles.