Chanel: “agotada” antes de la carrera de Eurovisión

De ser una desconocida para el gran público a convertirse en la gran protagonista del panorama musical y social español en tiempo récord. El circo de Eurovisión tiene difícil que alguien lo supere. Chanel Terrero, de treinta años y de origen cubano, conseguía el pasado sábado la victoria de la primera edición del «Benidorm Fest», o, lo que es lo mismo, representar a España en el festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Turín. Con su canción «SloMo» y gracias al más puro estilo JLo, logró superar a dos de sus grandes competidoras: Rigoberta Bandini y su himno feminista «Ay mamá», y a las gallegas de moda, Tanxugueiras. La puntuación se repartió de la siguiente manera: el 50% perteneció al jurado profesional, 25% al demoscópico (una selección de espectadores) y el 25% restante para el público. Con la suma de estos tres, Chanel obtuvo 96 puntos.

Fue criticada por los que tildaron de «tongo» lo sucedido aquella noche en Benidorm, sobre todo después de saberse que solo había recibido un 4% del televoto. Todavía resuena el revuelo en las redes sociales, tanto es así que, por decisión propia, desactivó su cuenta de Twitter durante un tiempo debido a los crueles ataques recibidos: «Estoy recibiendo muchas críticas y quiero hacer un llamamiento a las redes sociales. Tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y la salud mental de las personas que están detrás de las pantallas. Somos seres con sentimientos y hay que tener mucho cuidado con esto». ¿Salud mental? ¿A esto hemos llegado o que está de moda hablar de ello? Unas palabras que no sirvieron para neutralizar la politización del certamen.

La cantante de origen cubano Chanel posa con el "Micrófono de bronce" tras ganar el Benidorm Fest FOTO: Manuel Lorenzo EFE

El sindicato CC. OO. pidió en un primer momento que se anulase la victoria de Chanel por «presuntas irregularidades» durante el proceso de selección. Por su parte, Igualdad del Gobierno asturiano denunció la «hipersexualización» de las mujeres en la canción de Terrero. ¿En qué estamos, en enseñar la teta o parecer que no tenemos? No me aclaro. Diferentes partidos han debatido en el Congreso sobre sobre la importancia del mensaje de Rigoberta Bandini o las Tanxugueiras. ¿Eso no es sumarse al «bullying» a Chanel? Gabriel Rufián o la ministra Irene Montero han sido algunos de los encargados de rizar el rizo político.

Chanel está «agotada mentalmente», y así se lo han hecho saber a este periódico. Su intensa promoción ,y todo la polémica que está viviendo, ha provocado que haga un parón para darse prioridad a ella misma. Ganar para perder.