Paz Padilla reaparece en televisión: “Tengo la conciencia muy tranquila”

Paz Padilla no iba a dejar la batalla por perdida y parece que se ha rehecho. Hace sólo una semana y media que fue despedida de Mediaset y podría estar pensando en demandar al grupo por el trato recibido. Además ayer reapareció en televisión, para hablar dew nuevos proyectos y poner los puntos sobre las íes.

Para escenificar su tranquilidad decidió aparecer en el programa “Tot es mou” de TV3, y contestó a todas las preguntas. ¿Echas de menos la televisión?”, le preguntaron. “Pero si hace dos días... si yo he trabajado toda mi vida, soy una trabajadora”, dijo convenciada Padilla que se atrevió a escuchar y comentar los titulares de prensa de su despido.

“Despedida Paz Padilla”, leyó el protagonista, y la presentadora contestó con naturalidad: “¿Y a quién no le han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti”. Aseguró además que “tengo la conciencia muy tranquila. Yo lo he dado todo, y a buscar trabajo. Estoy open to work”.