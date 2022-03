Roberto Leal: “En cada programa que hago me gusta exponerme un poco más”

Roberto Leal estuvo contento durante la rueda de prensa en la que se presentó la nueva temporada de “El Desafío”, que se estrena esta noche en prime time y que está a su cargo. También estuvo muy contento durante las entrevistas, porque se sabe en un gran momento profesional en el que todo lo que toca se convierte en un éxito por su carisma y su conexión con el público.

-Parece una persona sensible. Un programa en el que se ve sufrir tanto a la gente. ¿Cómo lo lleva?

-¿Sabes que pasa?, que en este programa hay una de cal y otra de arena. Se ve el sufrimiento, pero es un sufrimiento que al final no deja de ser la antesala de conseguir un objetivo o no. No se puede decir que sea buscado, pero uno se prepara para ello porque se está preparando para conseguir ese objetivo. Pero siempre hay una recompensa que es mucho mayor a ese sufrimiento, pues en la mayoría de las ocasiones ellos consiguen el reto. Pero hay veces que no. Y ahí sí que tengo que reconocer que hay momentos en los que te emocionas, y en los que tienes que estar ahí, más entero que el propio concursante, porque tienes que apoyarle y pasando el brazo por encima del hombro y decirle, “oye ahora no ha podido ser”. Pero sí, es un formato muy de piel y en el que hay momentos de mucha tensión y lo pasamos mal por el propio concursante. Pero bueno, es algo que se puede sobrellevar; nunca deja de entretener y de ser show. Nunca realmente tememos un poco por nadie. Digamos que es una tensión, una alta tensión controlada.

-Comentaban los concursantes que la experiencia vivida en “El Desafío” les ha puesto un poco en orden su vida física, ¿cómo le afecta al presentador?

-Soy un tío que hace bastante deporte y no tendría ningún reparo en ser invitado a hacer algunos de los retos de los concursantes. Con esto no te digo que creo que lo vaya a hacer mejor que ninguno, porque seguramente no, pero sí que no tendría ningún reparo. Entonces, ¿qué me aporta a mí este programa? Al final me da la razón: que la gente que se lo curra, la gente que se lo trabaja, siempre tienen la oportunidad de demostrarlo, de conseguirlo. Y este programa es muy de eso. Porque cuando algún concursante se relaja alguna semana, al final eso se nota en el reto, porque solamente tiene una oportunidad, se graba en falso directo y si te sale, bien, y si no, pues mira, mala suerte y ya volverás con ello. Lo que realmente me aporta este programa es esa sensación de volver a trabajar en directo, que a mí me encanta. Te pone a prueba para ver si estás entrenado y rápido de reflejos porque lo que pasa es lo que se ve.

- Hay pruebas nuevas y es una gran apuesta de la cadena y el grupo, ¿cuál es la exigencia que se ha impuesto Roberto Leal y que podremos ver en la segunda temporada del programa?

-Lo que yo quiero es ver que la gente disfrute tanto como como el año pasado, que era un formato nuevo. Para empezar, hay que entender bien la mecánica y eso no es fácil y no se consigue en uno o dos capítulos. Hay que sentarse y querer verlo, porque hay un esfuerzo por parte del espectador que no depende de nosotros. Ahora que ya concen el formato, que lo disfruten todavía más incluso que en la primera temporada, porque sé que tenemos algo espectacular, y luego incluso la mecánica se ha agilizado. Es más, show que la gente va a disfrutar, se va a reír mucho más, porque hay más humor, hay más música en directo, que eso nos viene muy bien, y el plató se pone patas arriba cada vez que viene un grupo súper reconocido como Dani Martín o Camela. Y luego sobre todo también creo que los propios concursantes, como ya sabían de que iba “El Desafío”, se lo han tomado muy en serio y hay competición desde el primer minuto. A mí me han sorprendido muchos de ellos: que a priori, su talante es como más tranquilo, más concialiador, y han venido aquí y cualquiera les decía algo.

-¿En qué concursante hay que fijarse este año?

-Te digo todos, porque al final son perfiles muy diferentes, pero al que se va a sorprender mucho una Norma Duval que juega también con esa baza de la experiencia, por ser la mayor del grupo. Pero esto no quita que nos vaya a sorprender y que se deje la piel; de hecho es de las más competitivas. El Monaguillo va a sorprender también un poco: es una persona a la que estamos acostumbrados a ver reír, y en el vídeo se ve que se desmorona y llora. Y vamos a ver su parte más sensible, más humana. Vamos a ver, a un Jesulín de Ubrique en una faceta completamente desconocida que tiene, que nos va a divertir muchísimo. Recupera ese punto de showman que tuvo en su día. También la primera oportunidad televisiva de María Pombo o un Omar montes que se recicla y que aquí y vuelve a ser el deportista que ha competido en la élite como boxeador. Cada uno de ellos tira de lo que ya sabe, pero aprende cosas nuevas, y utilizan otras herramientas aquí en el desafío que nos van a sorprender. A mí me ha encantado verles y sobre todo mantener esa amistad, esto solamente puede funcionar porque los concursantes, además de rivalidad, se tienen cariño y respeto.

-¿Tiene Roberto Leal una zona de confort?

-Si te refieres al plano de mi profesión, me encuentro súper súper cómodo en entretenimiento: siempre me gusta en cada programa que hago, aunque sea una nueva temporada del mismo, exponerme un poco más y jugar y romper el corsé. Para que no sea “yo ya se cómo es ese hombre y cómo hace las cosas”. Siempre me gusta arriesgarme con algún formato, como con “Lego Masters”, estoy abierto a nuevos retos y desafíos. Creo que estoy en una posición muy bonita y de disfrutar del día a día. Pero eso que me gusta seguir aprendiendo y haciendo cosas que se salen del papel que hago habitualmente...

-¿Por qué es fácil crear falsas polémicas o noticias clickbait sobre “Pasapalabra”?

-Bueno, no es que sea fácil, es que es nuestro día a día. Al final entiendo que hoy en día el..., no se si llamarle periodismo, pero esa parte de comunicación en la que todo lo que se puede derribar para generar tráfico a tu diario digital o a tu portal, en el que tienen que tirar de eso. Pero bueno, no le doy ninguna importancia. Al principio es verdad que sí lo leía: “Pero madre mía, esto que es”. Pero luego ya incluso me divierte. Me lo tomo bastante a broma, a no ser que sea algo personal y que vayan ahí intentando buscar el titular, rozando ya lo dañino. Pero el resto me hace mucha gracia igual: titulares como “Roberto Leal abandona el plató”, o “Lluvia de críticas...”. Pero bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Yo realmente practico poco el clickbait, me llamaba la atención cuando empezó, hace unos años, pero prefiero ir a medios serios.