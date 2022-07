«Sin Novedad», «Foodie Love» y «Por H o por B» (HBO), las víctimas de la fusión Warner Media - Discovery

Hace solo unos meses, la prensa entrevistábamos a Carlos Areces y Arturo Valls ante el estreno de la comedia «Sin Novedad», que estaba llamada a ser una de las apuestas de HBO para esta temporada. Sin embargo, recién terminada la temporada televisiva este título ha desaparecido de la plataforma HBO Max.

Tampoco encontrarán en el buscador de esta plataforma una de las producciones con la que la plataforma HBO debutó en España. Se trata de la serie «Foodie Love», que llegaría bajo la prestigiosa firma de Isabel Coixet. Así se demostraba la firme apuesta de la compañía internacional por la producción europea. «Por H o por B», (no hay título más apropiado) confirmó también que HBO no sería un simple catálogo que aglutinase producción ajena si no que también produciría sus propias obras. En ellas hay un evidente compromiso con la diversidad y la ficción para jóvenes y adolescentes. Esta serie, de varias temporadas, también ha desaparecido.

Aunque es cierto que ninguna de estas series ha generado un impacto como otros éxitos de la talla de «Chernóbil» o «Euphoria», en este caso su desaparición se debe a la restructuración que ha provocado la fusión de Warner Media por parte del grupo Discovery. Ya predicen que esta operación desembocará en una nueva plataforma conjunta.

Además, otra de las decisiones que ha traído esta absorción es la de cortar la producción en Europa, a excepción de España y Francia. Los países nórdicos han sido los más damnificados, justo cuando su ficción comienza a crecer.