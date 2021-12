Los policías que harían reír hasta a Torrente

En los años 70 Starsky y Hutch pusieron de moda las series protagonizadas por parejas policiales, una herencia que han absorbido producciones como «Alerta Cobra» o «Castle». Estas parejas están siempre formadas por dos personajes aparentemente incompatibles, en las que uno es el contrapunto del otro, para multiplicar así los recursos cómicos. Pero después de años consumiendo horas y horas de acción llega «Sin novedad», la antiserie policiaca.

La serie ya disponible en HBO es una parodia a las trepidantes producciones que idealizan el trabajo policial, mucho menos frenético de lo que nos imaginamos. El guion ha sido adaptado ya en varios países.

La versión ibérica llega protagonizada por la pareja Carlos Areces y Arturo Valls. Después de semanas de rodaje metidos en el coche la compenetración se respira. Pero además de este particular dúo con vidas totalmente cotidianas, la serie presenta otras dos parejas. Una de sicarios, interpretada por Toni Acosta y Omar Banana, y otra de las encargadas de la centralita encarnada por Pilar Castro y Adriana Torrebejano. Adriana ha tenido que compatibilizar este rodaje con el de «Bake off», concurso culinario de Amazon en el que participa con otra decena de famosos.

Arturo Valls ha vuelto a ejercer de intérprete dejando a un lado su reciente faceta de productor: «Cuando lo pruebas ya no ves el cine igual, tu forma de pensar como actor cambia para siempre. Aun así, si veo que puedo aportar alguna idea lo hago». «Pero no le han dejado meter tanta mano como le habría gustado», apunta entre risas Areces.

Aunque ambos interpretan a dos policías poco profesionales y con principios morales cuestionables, ambos aseguran que «no nos hemos inspirado en Torrente». Sin embargo, Carlos sí se considera un gran defensor del mítico personaje creado por Santiago Segura. «Cuanto más burro y desagradable era más gracia me hacía, pero mi personaje no llega a ese punto. El humor de nuestros personajes reside en explotar lo banal y Torrente consistía en experimentar con los límites». Aunque el actor también reconoce que los referentes artísticos conscientes suelen estar alejados de la realidad: «A veces te crees Marlon Brando y en realidad eras más Paco Martínez-Soria».

El actor vive unas intensas navidades marcadas por su participación en el spot navideño de Campofrío, todo un clásico en estas fechas y que cada vez se parece más a una superproducción de cine. «Se ha vuelto uno de los estrenos más esperados del año», se ríe Areces.

En cambio, Arturo Valls no tiene miedo a comparar esta ficción con grandes clásicos de Tarantino como ‘Reservoir Dogs’: «creo que de su cine vienen este tipo de guiones» con diálogos aparentemente anodinos, pero con mucha intensidad cómica.

Profesión de riesgo, presentar Los Goya

En un momento profesional como el que vive Carlos, no resultaría raro que le ofreciesen presentar los Goya, sin embargo, es un escenario que de momento no contempla. «Creo que deberían considerarlo profesión de riesgo. Es imposible salir ileso de tal exposición mediática. Pero si lo hiciese me gustaría volver al espíritu de las galas de Andreu Buenafuente, Eva Hache o Dani Rovira. No soporto las galas políticamente correctas y que intentan no ofender a nadie».

Para Miguel Salvat, productor ejecutivo de HBO Max, «'Sin novedad’» es una oportunidad para que los grandes nombres de la comedia en España den rienda suelta a su enorme talento. Sabemos que este es un formato que ha tenido gran éxito a nivel mundial, en países como Australia, y ahora, en las manos de algunos de más brillantes talentos de la comedia en España, estoy seguro de que también será un éxito aquí».