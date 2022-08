Starz desarrolla la precuela de “Outlander”: “Blood of my blood”

STARZ anuncia en el día de hoy que está desarrollando la esperada precuela de su serie de éxito mundial “Outlander” que llevará por título “Outlander: Blood of My Blood”. Los guionistas ya se han puesto en marcha para dar forma al drama que contará la historia de amor de los padres de Jamie Fraser. La serie estará disponible a través de la presencia internacional de STARZ en Canadá y en STARZPLAY en Europa, América Latina y Brasil.

“‘Outlander’ es una serie fascinante que de temporada en temporada ha capturado los corazones de sus fans en todo el mundo”, dijo Kathryn Busby, Presidenta de Programación Original de STARZ. “Estamos entusiasmados con la idea de ir quitando las capas de este vibrante mundo para llevar a nuestra audiencia al origen de donde todo comenzó”. Matthew, Maril y Ronald seguirán aportando su excelente visión y creatividad a esta nueva entrega, y no podemos esperar a ver lo que pasará a continuación.”

Matthew B. Roberts está escribiendo “Outlander: Blood of My Blood” y servirá como showrunner y productor ejecutivo. También es el showrunner y productor ejecutivo de “Outlander”, que actualmente está produciendo su séptima temporada. Además de Roberts, Maril Davis también producirá de forma ejecutiva la precuela junto con Ronald D. Moore, que desarrolló “Outlander” para la televisión, bajo su sello de producción Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company también producirá de forma ejecutiva y Diana Gabaldon actuará como productora consultora.

“Outlander: Blood of My Blood” será producida por Sony Pictures Television. La vicepresidenta ejecutiva de programación original, Karen Bailey, supervisará la precuela en nombre de STARZ. La serie de televisión “Outlander” se inspira en los libros de Gabaldon, que han sido un éxito de ventas internacional y han vendido unos 50 millones de ejemplares en todo el mundo teniendo los nueve libros en la lista de los más vendidos del New York Times. La serie de televisión “Outlander” se ha convertido en un éxito mundial de audiencia, abarcando los géneros de historia, ciencia ficción, romance y aventura en un relato sorprendente.