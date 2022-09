«Mägo de Oz» ficha al ganador de la primera edición de La Voz

Son muchos los ganadores de talent shows que la televisión acumula ya, muchos de ellos en el olvido, proyectos de estrellas de la música que de alguna u otra forma no lograron impulsar sus carreras una vez silenciado el eco de la televisión. Rafa Blas, nombre desconocido para la mayoría, fue el primer ganador del talent de mayor éxito de nuestra televisión, «La Voz». Corría el año 2012 y David Bisbal ya debutaba como coach, quien elegiría y orientaría a Rafa en su equipo. Ambos salieron victoriosos gracias al impacto que causó la voz «heavy» de Rafa, que en su primera actuación se atrevió con el himno de AC/DC Highway to hell, para luego interpretar otros grandes hits del rock como It’s My Life (Bon Jovi), The Final Countdown (Europe), Livin’ on a Prayer (Bon Jovi), The Show Must Go On (Queen9).

Ahora a sus 35 años y tras intentar hacer carrera en solitario con sus dos álbumes, emprende una inesperada aventura. La mítica banda «Mägo de Oz» le ha seleccionado como vocalista de sus próximos conciertos, el primero mañana en la mismísima Feria de Albacete, arranque por todo lo alto. El grupo de rock se veía forzado a sustituir a su voz titular Zeta, quien por problemas de salud era remplazado por el cantante de Saratoga, Tete Novoa. Pero ahora es Tete quien no puede hacer frente a los nuevos compromisos de Mago, ya que tiene que retomar su andadura con su banda originaria, función con la que es incompatible con su trabajo en Mago de Oz.

Rafa Blas, tras su exitoso paso por La Voz, probó suerte en otros formatos de Mediaset pero que no alcanzaron ni similar trascendencia como «!Levántate All Stars¡» o «Top Stars». La banda, por su parte, ha querido también acordarse de Zeta deseándole una pronta recuperación, mientras promete que la voz de Rafa no decepcionará a nadie.