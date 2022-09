¿Quiénes son los 15 concursantes de “MasterChef Celebrity 7″?

Este lunes se encienden de nuevo los fogones de “MasterChef” para dar cabida a su versión celebrity, donde 15 talents de todas las calañas intentarán convertirse en el mejor cocinero, y relevo de Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la edición anterior, gracias o por culpa de los tres jueces y vigilando sus espaldas porque este año el formato trae mucho pique, eso sí, siempre muy sano.

Aquí una descripción de quién es quién en esta temporada.

Daniela Santiago

Daniela Santiago FOTO: Javier Herraez RTVE

Modelo y actriz reconocida en importantes premios de interpretación nacional (Ondas, Forqué, Feroz). En cine, su último proyecto ha sido ‘Madres Paralelas’, dirigida por Pedro Almodóvar. Además, ha intervenido en ‘Alma, verano 1981′, de Marc Rome, y en los cortometrajes ‘30 Segundos’, de Mina El Hammani, y ‘Julia’, de Miguel Ángel Olivares.

La cocina siempre le ha llamado mucho la atención. De pequeña aprendió de su madre todo lo necesario para defenderse ante los fogones. Sus platos estrella son el pollo al ajillo, la tortilla de patatas y el potaje de acelgas. Admira al chef Dani García, porque le gusta su cocina. Se define como una comilona y disfruta mucho con la comida andaluza y contundente. “No soy de ir a los sitios pitiminís, porque me quedo con hambre o pido mucho”, afirma.

Eduardo Rosa

Eduardo Rosa FOTO: Javier Herraez RTVE

Actor. Ha participado tanto en películas de cine como en series de televisión nacionales e internacionales.

Aunque a Eduardo la cocina siempre le ha parecido un reto inalcanzable, puesto que no había cocinado antes, siente el impulso de afrontarlo con mucha dedicación y esfuerzo para demostrar que es capaz de ello. Además, está dispuesto a seguir los pasos y el ejemplo de su “hermano mayor” en la ficción, Miguel Ángel Muñoz. Ha asistido a clases para aprender recetas básicas del día a día, como los callos, la tortilla de patata y la lasaña. Le gusta más la cocina tradicional, aunque le llaman mucho la atención las técnicas vanguardistas.

Emmanuel Esparza

Emmanuel Esparza FOTO: Javier Herraez RTVE

Actor. Desde temprana edad demostró gran carisma y creatividad, estudió Publicidad y Relaciones Públicas y se dedicó a escribir guiones cinematográficos. Estudió Arte Dramático en Londres y en los últimos años ha desarrollado una triunfante carrera en la televisión de Colombia. Su último trabajo en España ha sido en la serie ‘Servir y Proteger’. Amante del deporte, practica baloncesto, tenis, judo, boxeo, esgrima, snowboard o equitación, le gusta llevar una vida saludable y una estricta dieta.

Considera que en la cocina “la creatividad se debe desbordar sin límites”. Ha tenido la oportunidad de viajar, conocer y probar en distintas mesas de todo el mundo platos y sabores que lo enamoran. Le gustan los sabores fuertes, mediterráneos. Amante de la cocina italiana, acompaña todos sus platos de un buen vino tinto. El año pasado tuvo una participación destacada en ‘MasterChef Colombia’.

Fernando Andina

Fernando Andina FOTO: Javier Herraez RTVE

Actor muy conocido por su participación en populares series desde el año 2000, en RTVE lo hemos visto en ‘Gran Reserva’ o recientemente en ‘Sequía’. También ha hecho cine, en producciones como ‘El Palo’ de Eva Lemes, ‘Más de mil cámaras velan por tu seguridad’ de David Alonso y ‘El ciclo Dreyer’ de Álvaro del Amo.

Su vinculación con la cocina empieza de pequeñito, viendo cómo su madre impartía clases en la cocina de su casa a sus tías y sus amigas. Lo hacía más por hobby que por otra cosa, pero en esas clases comprendió que su madre no era “solo una madre”, sino alguien con un talento que hacía que otras mujeres la admiraran. También guarda con especial cariño el recuerdo de su breve incursión en la hostelería a través de un restaurante que tuvo que cerrar por la pandemia.

Isabelle Junot

Isabelle Junot FOTO: Javier Herraez RTVE

Coach de nutrición intuitiva, nació en Nueva York. Hija de Philippe Junot y de Nina Wendelboe Larsen. Pasó parte de su infancia en Marbella. Vivió en Copenhague, Paris, Marbella, Londres y Nueva York. Estudió arte dramático en la universidad de Virginia (EE.UU.) y obtuvo su título de nutricionista en Nueva York.

Se vinculó con la cocina durante el desarrollo de su proyecto como nutricionista intuitiva, a través del que enseña a disfrutar de la gastronomía sin obsesiones ni remordimientos. Isabelle no es demasiado cocinitas, pero aspira a descubrir el amor por el arte culinario en ‘MasterChef Celebrity’, donde busca construir una relación con la cocina y ponerse las pilas con la repostería.

Lorena Castell

Lorena Castell FOTO: Javier Herraez RTVE

Presentadora de radio y televisión con una larga trayectoria, también es actriz y cantante y arrasa como vedette 2.0 con su espectáculo ‘Bingo para señoras’ en el Teatro Magno de Madrid.

La influencia de la cocina casera por parte materna le ha dado muchas claves con las que defenderse en un talent tan exigente como ‘MasterChef Celebrity’ que buscará descubrir su faceta más culinaria.

Manu Baqueiro

Manu Baqueiro FOTO: Javier Herraez RTVE

Actor, también licenciado en Derecho, se formó en interpretación en centros como el estudio de Eduardo Recabarren y en Sheffield Drama School (UK). Llegó a las pantallas de cine con ‘The Tester’ y ‘Pancho’, además de colaborar en numerosos cortometrajes. En su carrera teatral destacan ‘20 años no es nada’, ‘La Ratonera’ y en ‘El Electo’. Y en televisión, siempre será el inolvidable Marcelino de ‘Amar en tiempos revueltos’.

Desde muy pronto muestra interés en todo lo relacionado con el pescado y la pesca, gracias a su estrecha relación con Galicia y a la de su hermana con el chef Pepe Vieira. De adulto conoció al chef Dabiz Muñoz y entró en la Cofradía del Chuletón. Mantiene contacto con chefs de la talla de Javier Olleros, Yayo Daporta, Pepe Solla y Pepe Vieira. Frecuenta templos gastronómicos como el espacio de Sacha Ormaechea y ha participado como jurado en Madrid Fusión. Ha montado un restaurante en Madrid junto a otros socios y ahora piensa tomarse la cocina muy en serio en ‘MasterChef Celebrity’.

María Escoté

María Escoté FOTO: Javier Herraez RTVE

Diseñadora de moda, ganadora del premio Marie Claire 2010; en 2012 fue seleccionada como la diseñadora más destacada en la Mercedes Fashion Week Madrid; en 2014 abrió su online-store y consiguió una mayor proyección internacional. Sus diseños, con un estilo único y vitalista, son habituales en artistas de la talla de Beyoncé, Zendaya, Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Rita Ora, Rossy de Palma, Miriam Giovanelli o Paula Echevarría. Y durante cinco temporadas ha formado parte del jurado de ‘Maestros de la Costura’.

En su niñez, mantuvo una relación de amor-odio con la cocina. Tenía un paladar muy fino y solo comía lo que quería. A medida que fue creciendo, amplió sus gustos gastronómicos y probó diferentes maneras de cocinar. En ‘MasterChef Celebrity’ busca aprender a poner en sus platos el amor, el cariño y la pasión que plasma a través de sus diseños.

María Zurita

María Zurita FOTO: Javier Herraez RTVE

Empresaria y traductora de carrera y de profesión. Fue durante tres años vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y presidenta otros tres años. En 2008 recibió el premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Además, colabora de forma activa en varias fundaciones como la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, el International Women’s Forum, la Fundación Atiende y la Fundación A La Par.

De pequeña, se colaba en las cocinas de sus abuelos para ayudar. Aunque nunca ha dado clases profesionales, la cocina siempre ha sido su gran pasión y ha realizado muchos cursos para seguir aprendiendo. Para este reto, se ha formado junto al chef Sergio Fernández, colaborador de ‘España Directo’, y ha aprendido repostería junto a la Isabel Maestre.

Nico Abad

Nico Abad FOTO: Javier Herraez RTVE

Presentador de deportes en televisión, ha vivido y transmitido los éxitos de la Selección española de fútbol en la última década. En la actualidad, es uno de los referentes del deporte del motor.

Nico Abad es padre de tres hijos y su relación con la cocina se ha basado en hacerles la comida en las diferentes etapas de sus vidas. En los fogones de casa, les ha preparado desde sus primeros purés hasta unos magníficos espaguetis boloñesa, plato que reconoce bordar. Le gusta la cocina internacional y el whisky japonés.

Norma Duval

Norma Duval FOTO: Javier Herraez RTVE

Vedette y colaboradora de televisión, se dio a conocer como Miss Madrid en 1973, y un año después debutó en televisión con el programa ‘¡Señoras y señores!’. Participó en numerosos espectáculos de música y baile y varias películas y trabajó en países como México o Italia. Tras unos años alejada de los escenarios, regresó en 2000 con el musical ‘La mujer del año’, para después centrarse en la interpretación y la publicidad. Rostro habitual en las revistas del corazón, tiene una larga trayectoria en televisión.

En ‘MasterChef Celebrity’ se enfrenta a un reto muy diferente, ya que la cocina es algo “completamente desconocido” para ella. “Lo último que pensaba en mi vida es que me iba a meter en una cocina, la verdad es que yo la cocina siempre la he tenido lejos”, reconoce. Le hace especial ilusión invitar a sus amigos a casa y ofrecerles platos elaborados por ella misma o sorprender a su familia con cosas que nunca hubieran imaginado que ella podría elaborar.

Patricia Conde

Patricia Conde FOTO: Javier Herraez RTVE

Actriz y presentadora de televisión habitual en muchos formatos de humor, ha participado también en series y se ha subido a las tablas del teatro con ‘5 mujeres.com’ y ‘Los 39 escalones’; ha puesto voz a Lucy Wilde en la segunda y tercera entrega de ‘Gru, mi villano favorito’; y ha interpretado un papel principal en las películas ‘Legami Sporchi’ o ‘Pancho, el perro millonario’.

A los 19 años le diagnosticaron celiaquía. Ahora le encanta cocinar para sus familiares y amigos. Disfruta mucho con la comida. “Soy de muy buen comer, mucho y bien”, afirma. Ha estado en muchos restaurantes con estrellas Michelin, tanto dentro como fuera de España, y le gusta investigar y practicar en la cocina. Es muy amiga de la mujer del chef Raúl López y cada vez que visita su restaurante amazO, en Pollença (Mallorca), cocinan juntos. “Me encanta ponerme el uniforme y convertirme en una más de la plantilla. Me ha enseñado infinidad de platos superricos, tips y recetas que me han salvado la vida en más de una ocasión”.

Pepe Barroso

Pepe Barroso FOTO: Javier Herraez RTVE

Modelo y actor, jugó al fútbol en la cantera del Atlético de Madrid. A los 18 años se mudó a Los Ángeles donde siguió estudiando con beca de fútbol, deporte que siguió practicando hasta los 21 años, cuando se apuntó a un curso de interpretación y lanzó una marca de ropa sostenible. Al regresa a España, se dedicó a la interpretación y ha participado en varios proyectos de ficción. Ahora, mientras sigue formándose como actor, trabaja como modelo y emprendedor.

Siempre ha comido fatal y nunca se ha cuidado, pero no le queda más remedio que cambiar sus hábitos en los fogones de ‘MasterChef’. “Antes hacía tortillas por necesidad, ahora, además, por curiosidad”, reconoce.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo FOTO: Javier Herraez RTVE

Cantante y compositora, saltó a la fama tras su participación en un talent musical del Reino Unido. Tras cantar con artistas de la talla de Mariah Carey, Take That o Beyoncé y hacer una gira de más de 200 conciertos por toda Europa, en 2014 representó a España en Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’. Ese mismo año lanzó su primer álbum, ‘Planeta azul’, con el que alcanzó el nº 1 de Itunes en España, al que le siguió un segundo disco, ‘Loveaholic’, con el que de nuevo llegó a lo más alto en iTunes y realizó una gira a nivel nacional. Ha escrito temas para estrellas como Jeff Beck, Dannii Minogue o Auryn. En los últimos tiempos ha lanzado singles como la balada ‘Miedo’, ‘Crisálida’ o el dúo con Rayden ‘El mismo puñal’.

Siempre ha cocinado comidas saludables, “pero para alimentarme, rara vez para disfrutar”, por culpa de su frenético ritmo de vida. Le encanta comer y la cocina tradicional. Su madre es una gran cocinera y disfruta compartiendo con ella ratos en la cocina. Le encantan el arroz y costra, un plato típico de Orihuela, y la olla gitana. Le gusta mucho la cocina tradicional, pero también le atrae la vanguardia y experimentar con cosas diferentes.

Xavier Deltell

Xavier Deltell FOTO: Javier Herraez RTVE

Actor y humorista, comenzó su andadura profesional en el mundo de la radio, después dio el salto a la televisión. En cine, ha participado en la comedia ‘Operación Gónada’ y en varias películas de la saga ‘Torrente’.

Asegura que no tiene una relación muy estrecha con la cocina. “Me defiendo como gato panza arriba”, bromea. Su madre siempre cocinó muy bien y disfrutó viéndola y saboreando sus platos. Gracias a esto se defiende en la cocina y hasta ha cocinado para amigos. Su especialidad son los cargols a la llauna, un plato típico de Lleida. Le gusta más la cocina tradicional, aunque, a la hora de comer, tampoco le hace ascos a la vanguardia. Tiene el placer de conocer al chef Ferran Adrià y ambos se admiran mutuamente.