Gonzo: «Nos costó entrevistar a Mario Conde, no quería sentarse conmigo»

Le costó a Gonzo pescar a Mario Conde para el primer capítulo de la nueva temporada de «Salvados», que empieza este domingo en laSexta bajo el título «El banquero del Rey». Pero merece la pena arrancar así: se cumplen 25 años de la primera condena al ex banquero y se ha sentado a hablar de su imagen de éxito profesional en los 90, portadas en las revistas del corazón y hablará del poder que tuvo y su relación con Juan Carlos I. Las siguientes entregas investigarán cómo afecta al ciudadano la inflación, el negocio del fútbol a las puertas del Mundial de Qatar y repasará el desastre del Prestige en el 20 aniversario.

Mario Conde fue una figura imprescindible de una época, ¿qué no se le pregunta?

Con Mario Conde puedes hablar de actualidad, por ejemplo de situación económica, no porque sepa mucho de economía, sino porque sabe cómo son los entresijos del poder; sobre todo de la relación entre poder político y poder económico. Y luego, aunque tampoco fue una persona que estuviese muchos años en las esferas de poder, sí estuvo en un momento que sigue marcando la historia de nuestro país. El programa lo titulamos «El banquero del Rey» porque realmente era el banquero personal del Rey, elegido por Juan Carlos I. La cuenta personal que tenía el rey estaba en Banesto. Y le puedes preguntar sobre actualidad política, porque sin ir más lejos, salió en los medios por unos actos que tuvo con Olona. A mí lo que me gusta de la entrevista es que ves claramente hasta dónde quiere hablar; no hasta donde puede, porque puede decir lo que quiera. Hay un punto en el que él hace mi papel porque empieza a hacerse preguntas a sí mismo y a responderlas...

¿Costó mucho conseguirlo?

Mogollón, porque las precuelas de la relación entre Mario y yo no eran muy buenas. Hice varios reportajes en «El Intermedio» siguiéndole y cuando se le llamó dijo que no tenía problemas en hablar para «Salvados», pero que no se sentaba conmigo. Aceptó tomar un café y hablamos durante tres horas. A partir de ahí se abrió la posibilidad de hacer la entrevista.

¿Marcó líneas rojas?

Ninguna. En ningún momento dijo «no me preguntes esto», ni durante la entrevista dijo «a esto no te quiero responder», ni después de acabar me dijo «por favor, no emitas eso».

¿Guarda algo para elecciones?

Nos hemos guardado alguna fecha. La temporada de «Salvados» acaba hacia principios de febrero. Eso significa que estamos a tres meses vista de las autonómicas y municipales. Evidentemente, con un programa que está atento a la actualidad, estamos trabajando ya en intentar generar relaciones, que tardas meses a veces, para conseguir entrevistas con personas que pase lo que pase ya sabemos que van a tener algo que decir o que van a ser importantes en las próximas elecciones del mes de mayo, ya sea porque están o ya sea porque no van a estar.

¿Perseguirá a un político?

Eso lo habíamos hecho en el programa que hicimos con Ayuso. Esta vez yo creo que no tanto porque no coinciden en campaña. En política en los últimos tiempos hemos visto muchas estrategias políticas y también judiciales orientadas a desgastar a personas que se saben que son un buen cartel electoral para algún partido en concreto. Duran la segunda parte de cualquier legislatura, que tiran dos años con el objetivo de que cuando llegue el momento de votar, esa persona tenga algo que se pueda señalar con el dedo.

¿No hay capítulo sobre el Alvia?

No es que no nos quisiésemos meter. Cuando hay una instrucción abierta o cuando se está a punto de empezar un juicio, lo normal es que las partes que tienen algo que contarte no quieran hablar, o no puedan por consejo de sus abogados. Os muy certero lo que vas a hacer o es mejor esperar a que haya la sentencia.

Ha muerto Jesús Quintero...

Es una pena cuando se va un genio, pero al mismo tiempo es de agradecer. Cuando fallece lo primero en lo que pensé es que nadie se va a olvidar de este hombre y de su obra y de lo que ha conseguido, que ha sido enseñar a mucha gente que la televisión no es simplemente un plató, dos personas hablando. Los genios son eternos.