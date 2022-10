Primeras imágenes de la quinta temporada de “The Crown” con Imelda Staunton como Isabel II

Justo el mismo día en el que conocíamos cómo van a tratar los productores de la serie de Netflix “The Crown” la muerte de Lady Di en su sexta temporada aún por terminar de rodar, nos llegan desde Tudum, las primeras fotos de la temporada 5 que se estrena este 9 de noviembre. Incluye las primeras imágenes de los Príncipes William y Harry, junto con fotos de Imelda Staunton como la Reina, Elizabeth Debicki como Diana y Dominic West como Carlos, entre otros.

Elizabeth Debicki como Diana y Dominic West como Carlos FOTO: Tudum Netflix

En la Temporada 5, con la nueva década en marcha, la Familia Real británica se enfrenta posiblemente a su mayor desafío hasta la fecha, ya que el público cuestiona abiertamente el papel de los monarcas en la Gran Bretaña de los 90. También se trata la ilusión renovada que supuso el idilio de Carlos y Diana, pero que acabó como el rosario del aurora tras conocerse el affair del príncipe y el consiguiente divorcio. West ha descrito las escenas que involucran a Charles y Diana como “tumultuosas”, incluso más en la temporada 6, que se transmitirá en Netflix el próximo año.

Olivia Williams como Camila y Dominic West como el Príncipe Carlos FOTO: Tudum Netflix

También protagonizan la temporada 5 Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y Lesley Manville como la princesa Margarita. Marcia Warren interpreta a la Reina Madre. Olivia Williams interpreta a Camilla Parker Bowles, quien ahora es la reina consorte del rey Carlos. Khalid Abdallas interpreta a Dodi Al-Fayed, quien murió en el accidente de París con Diana; Salim Daw interpreta a Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi.

Claudia Harrison como la princesa Ana FOTO: Tudum Netflix

“Lo que ha sido bueno, y espero no demostrarles que están equivocados, es que la gente dice: ‘Tengo muchas ganas de verla como la reina’”, le dice Staunton a Tudum. “Entonces, esperemos que les funcione porque yo lo he hecho. ¡No puedo hacer nada al respecto ahora!”. Debicki también habló con Tudum sobre su papel como Diana. “Eso es lo sorprendente de interpretar a estas personas en este momento, porque en el viaje de The Crown hasta ahora de todas las temporadas, este es el contenido más visual que tenemos de la Familia Real”. “En los años 90 todo había comenzado a filmarse y también fue el nacimiento del ciclo de noticias de 24 horas, por lo que tenemos una cantidad increíble de contenido al que tenemos acceso. Diana era la persona más fotografiada del mundo en ese momento. Como actor, abres el portal y te llega este enorme tsunami de información. Felizmente nadé en él”.