«Y ahora Sonsoles», el esperado estreno en directo de Antena 3

Pocos se podían esperar el que fue fichaje estrella de la temporada. Sonsoles Ónega, uno de los rostros más potentes de Mediaset se iba a Atresmedia. Por aquel entonces, y era verano, hasta ahí podíamos leer. La propia Sonsoles relató en su paso por otra de las joyas de la corona de la casa «El Hormiguero 3.0» después que no pudo rechazar el proyecto de futuro que le ofrecía la cadena. «Recibí una llamada de un número que no conocía y puse el altavoz porque pensaba que me llamaban del campamento de los niños. Era el 1 de julio», bromeó.

Una semana después tuvo la primera reunión: «Allí conocí al director general de Atresmedia, Carlos Fernández Alonso y me dijo que tenían un plan para mí», una frase clave que hoy se consolida.

Desde entonces han sido píldoras lo que nos ha llegado de la nueva apuesta de Sonsoles en la casa de Atresmedia, pero lo que sí pareció claro desde el primer momento es que retomaba el directo y el entretenimiento. Sus platos fuertes. Así la tarde de Antena 3 pega un giro con una nueva apuesta. «Y ahora, Sonsoles» aterriza desde hoy en las pantallas de Antena 3 cada tarde a las 19:00 horas. Un nuevo formato que busca entretener desde la actualidad y estar atento a los intereses de los espectadores. Sonsoles se pone al frente de un amplio elenco de colaboradores entre los que hay periodistas, escritores, empresarios, especialistas en crónica social, sucesos o en el ámbito de la filosofía y el derecho.

La idea del formato ha sido dar cabida a rostros habituales de la televisión con otros sorprendentes y renovadores, con el fin de apostar por la frescura.

Es por ello que cuenta Sonsoles Ónega con los periodistas Olga Viza, Pilar Velasco, Luz Sánchez Mellado, Beatriz Miranda o Daniel Carande, la escritora y periodista Valeria Vegas, el periodista de sucesos Carlos Quílez, la modelo Mar Flores, la empresaria Cruz Sánchez de Lara, la periodista Alejandra Prat, el cómico Miguel Lago, el sacerdote Padre Damián, la escritora Ángela Vallvey, la empresaria Carmen Lomana, la profesora y periodista Marta García Aller, el filósofo David Pastor Vico, la influencer Tamara Gorro o la abogada Bárbara Royo, entre otros.

El equipo del programa también contará con Josu Larrea y Bricio Segovia.

El plató

El nuevo programa de Antena 3, dirigido por Patricia Lennon, tiene un gran plató con varios espacios que servirá para dar cabida a las diferentes secciones del programa, desde las entrevistas hasta las tertulias con colaboradores. Además, «Y ahora, Sonsoles» tendrá público en plató, lo que le dará un mayor dinamismo.

Es un programa producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, que también tendrá un equipo de reporteros a pie de calle. Ellos serán los encargados de acercar al plató lo que sucede, la actualidad, de estar cerca de lo que interesa al ciudadano. El programa cuenta con su ventana al exterior y se podrá ver fuera de España, a través de Antena 3 Internacional y estará disponible en la versión de Atresplayer, para que se pueda seguir la actualidad de nuestro país desde cualquier parte del planeta. La hora de Sonsoles en Atresmedia ya ha llegado. Es un hecho.