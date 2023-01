Juan del Val y la crítica más contundente sobre la canción de Shakira

Son muchas las reacciones que ha acumulado la Bizarrap Session de Shakira en un solo día. Las hay de todos los colores, desde las que la idolatran como Aitana, hasta quienes la desacreditan. Pero pocas han sido más contundentes que la de Juan del Val. Después de escuchar la historia de reconciliación de Tamara Falcó, la otra gran protagonista del día, el escritor cargó contra la última canción de la colombiana, analizando fragmentos de la letra.

«A mí me parece determinante lo que hace hablando de la actual pareja de Piqué. Me parece vergonzoso. Hablamos de machismo y cosificación cuando dice ‘cambiaste a un Ferrari por un Twingo’ o ‘cambiaste un Rolex por un Casio’. No se puede cosificar más. Me parece totalmente lamentable» compartió Juan del Val en la tertulia de cada jueves en «El Hormiguero». «Una canción, vale. Dos, vale. Pero, tres y sacar hasta la suegra. El dolor lo rentabilizo hasta el máximo», añadía el escritor.

Después de que su compañero calificase la canción como «absolutamente perversa», Tamara Falcó se acordó de los hijos de la pareja, como los principales damnificados de este conflicto. También recordó la anécdota de cuando Perales ofreció la famosa canción «Y quién es él» a Julio Iglesias y éste la rechazo para evitar alusiones personales a la familia Preysler.