El actor Nick Pasqual, acusado de apuñalar 20 veces a su novia, arrestado cuando intentaba huir a México

El actor Nick Pasqual, conocido por su trabajo en series de televisión, agredió a su novia, la maquilladora Allie Shehorn en su casa de Sunland, California, el pasado 23 de mayo. Una vez en la casa se abalanzó sobre ella y la apuñaló 20 veces y salió huyendo. Ahora las autoridades le han detenido cuando intentaba pasar de Estados Unidos a México.

Nick Pasqual, de 34 años, es actor con papeles menores en varios proyectos, incluidos “Rebel Moon”, “Cómo conocí a vuestra madre”, "A Demon's Destiny: The Lone Warrior", apariciones en "1000 maneras de morir" o "Supah Ninjas". Tras el ataque, se sabe que Shehorn sufrió múltiples cortes en el cuello junto con cortes en los brazos y el abdomen. La artista y productora de efectos especiales, conocida por su trabajo en “Rebel Moon” y “Mean Girls”, fue encontrada más tarde ese mismo día por su madre en una escena sangrienta que no era “un espectáculo bonito”. “La encontré y tuve que ir al dormitorio donde sucedió”, dijo su madre, que matizó: "Eso no fue un espectáculo agradable".

Pasqual fue acusado de un cargo de intento de asesinato, un cargo de robo residencial en primer grado con una persona presente y un cargo de herir a un cónyuge, conviviente, prometido, novio, novia o padre del niño. También se le acusa de “infligir graves lesiones corporales a la víctima en circunstancias que implican violencia doméstica”. Pasqual será extraditado al condado de Los Ángeles, donde enfrentará los cargos. Si es declarado culpable, Pasqual enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua en una prisión estatal.

Un pasado agresivo

Shehorn había presentado una orden de restricción contra su ex días antes del ataque, acusándolo de atacarla en al menos cuatro ocasiones distintas, según la orden vista por el "Daily Mail". La orden de restricción alega que Pasqual la atacó varias veces, usando un cinturón, derribando puertas, dejándola con una conmoción cerebral y violándola y estrangulándola. Shehorn fue trasladada de urgencia al hospital, donde la colocaron en la UCI en estado crítico y se sometió a múltiples cirugías.

Las autoridades emitieron una orden de arresto contra Pasqual por valor de 1.075.000 dólares. Capturaron a Pasqual en el puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, dijo el miércoles el fiscal de distrito de California. "Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón. “Nuestra oficina, incluida nuestra Oficina de Servicios para Víctimas, le brinda nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil viaje de curación del trauma físico y emocional que le han infligido”.

Shehorn ha estado dando “pasos positivos hacia su recuperación”, escribió el maquillador Jed Dornoff en el GoFundMe que creó para ella junto con una foto de Shehorn de pie con la ayuda del personal del hospital y un andador. "Aún queda un camino muy largo, pero ella lo está afrontando con valentía y determinación", añadió Dornoff. Shehorn abandonó la UCI el martes.