La acusación de Artùr Dainese que deja en fuera de juego a Adara y Jonan Wiergo en 'Supervivientes 2023'

Artúr Dainese, se proclamó el jueves pasado, 22 de junio, como el último expulsado del reality de Mediaset, ‘Supervivientes 2023’, quedando a las puertas de la final. Este domingo, en ‘Conexión Honduras’, el ex superviviente se vio las caras con el resto de sus ex compañeros y con Ion Aramendi, presentador del debate dominical y de Telecinco, además de protagonizar una confesión que no dejó indiferente a nadie.

Las acusaciones sobre el comportamiento de Asraf Beno delante y detrás de cámaras han sido confirmadas por todos los concursantes que han sido eliminados pero al parecer, el ucraniano no estaría de acuerdo en esto, sino que ha señalado de ser distintos a dos de sus compañeros: Adara y Jonan Wiergo. ‘’Voy a contar algo que no ha salido, hay quién ha actuado dentro también. La gente piensa que está actuando Asraf, pero Asraf últimamente sin cámaras le he visto igual que cuando estaba con cámaras. Me cambió muchísimo la opinión de Asraf, todo el mundo está diciendo que está actuando, pero es así", comenzaba a decir el ex superviviente.

"Vi actuar más a Jonan y a Adara, vi con mis ojos que estaban actuando, pero yo no quiero acusar a las personas. La gente sabe hacer muy bien hacer realitys de televisión. Es bueno actuar a veces, pero a veces es un poco demasiado. Yo he callado siempre, pero me dolía", continuaba confesando. Esta declaración supuso un choque para los presentes en plató, especialmente para Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, quien no dudó en defender a su hija además de cuestionar las palabras de Dainese.

"Yo te veía disfrutar y sonreír, me descuadra mucho que ahora digas esto, me da la sensación de que has hablado con Marina", le espetaba acusando al ex concursante de haber hablado antes con su representante para montar un espectáculo. "Me gastaban siempre bromas, una vez sí, pero no entendía porque siempre era yo", volvía a responder Artúr en referencia a las bromas que estos dos concursantes le gastaban. El presentador, al escuchar esta acusación quiso que este diera varios ejemplos de las actuaciones de los acusados pero no supo dar un momento exacto.