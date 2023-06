Elena, madre de Adara, estalla en redes sociales tras lo ocurrido con Asraf en 'Supervivientes 2023': ''¿No os parece un puente muy estudiado?''

A pocos días de que el concurso de Mediaset, ‘Supervivientes 2023’, ponga final a esta última edición, Asraf Beno se enfrentaba 'al puente de las emociones' de la mano de la presentadora Laura Madrueño. El míster se fue sincerando con Madrueño relatando cómo han sido para él estos tres meses de concurso desatando el descontento de Elena Rodríguez, madre de Adara, que se encontraba en plató escuchando todo.

El superviviente, en uno de los escalones que pisaba se encontraba la palabra 'perdón' por lo que la presentadora no dudó en preguntarle qué significaba para él este peldaño. "Soy una persona que me gusta estar bien con todo el mundo. En el concurso me he llevado mal con casi todo el mundo. Yo venía con intención de pasármelo bien, de disfrutar, de llevarme muchos amigos. Yo no pensaba que iba a llevarme mal con nadie. Iba con ilusión, con muchas ganas, de ser todos un equipo. He tenido muchos fallos, muchas discusiones, pido perdón por ello a mucha gente. Cuando he sentido que me he equivocado, he pedido perdón", comenzaba a confesar.

Tras esta respuesta, la presentadora le preguntaba si ‘’le gustaría recibir el perdón de alguien’’. "Obviamente. Me gustaría que me pidiera perdón, pero si le sale. No me gusta que las cosas se hagan obligadas", decía el concursante para acto seguido dar el nombre de la que fue su amiga de concurso, Adara.

Esta confesión tuvo eco hasta en el plató donde Elena quiso obtener respuestas llegándose a enfrentar con Isa Pantoja, pareja de Beno. ‘’Yo creo que es un puente muy estudiado. No ha hablado de su vida, ha hablado del concurso cuando los demás han sido muy generosos como Alma o Adara hablando de su vida’’, comenzaba a decir Elena antes de que Ion Aramendi, presentador de ‘Conexión Honduras’ y de Telecinco, diera continuidad al puente de las emociones de Jonan Wiergo.

‘’Me gustaría saber qué es lo que Adara le ha hecho, le ha defendido y se ha posicionado al lado del débil. Las personas que le han insultado han sido otras, la que ha dado la cara por él ha sido ella, ¿y pretendes que Adara te pida perdón?. Lo único que ha hecho es cambiar de opinión e irse con los que tenía afinidad", le preguntaba Elena a la defensora de Beno.

"Como madre me duele mucho lo que he estado viviendo hasta ahora, de ser la mejor a ser la villana, cuando no ha hecho nada. Han tenido problemas de convivencia, habéis querido estirar el cuento. Como madre he sufrido lo insufrible, solamente por no seguir a su lado, ¿ese es el mal que ha hecho?", continuaba diciendo la madre de Adara.

Isa, al escuchar estas palabras que no le sentaron nada bien, alzó la voz en defensa de su chico. "¿Y Asraf no tiene familia? Que también lo sufren, Asraf también tiene madre, que no está aquí, pero también lo sufre y yo también soy su novia, yo también he sufrido mucho", revelaba.

Momentos después de este cruce de palabras, la madre de la primera finalista de esta edición aprovechó la pausa publicitaria para reflejar su dolor a través de redes sociales. ‘’Te han insultado, te han tratado mal, te han ignorado, te han dicho muchas cosas, han estado ahí viendo esos insultos y la que pretendes que te pida perdón, ¿quién es?, ¿la que ha dado la cara por ti?. Perdona, ¿cómo va esto?’’, decía para luego concluir preguntando: ‘’¿No os parece que es un puente hecho a la medida?’’.