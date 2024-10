Almudena Cid se emociona al hablar de Christian Gálvez y lanza una indirecta sobre su boda

Almudena Cid ha decidido dejar atrás los momentos difíciles y avanzar tras su separación de Christian Gálvez, pero no sin antes recordar algunos detalles de su vida pasada. Durante su aparición en "El show de Bertín", la deportista no solo habló sobre su actual pareja, Gerardo Barodia, sino que también dejó caer una indirecta sobre su boda con Gálvez, con quien estuvo casada 11 años. Aunque ha encontrado una nueva ilusión, la sombra del pasado sigue presente en sus palabras.

En la conversación con Bertín Osborne, Almudena confesó que no esperaba encontrar el amor de nuevo tan pronto. Conoció a Gerardo hace más de una década, pero no fue hasta un año y medio atrás cuando sus caminos se cruzaron de nuevo. Emocionada, Cid destacó el apoyo que él le ha brindado en sus momentos más duros. "Me emociono mucho al hablar de él porque siempre ha estado a mi lado", expresó entre lágrimas, sin poder evitar que la emotividad se apoderara del momento.

Sin embargo, la charla dio un giro cuando el tema de su matrimonio con Christian Gálvez salió a la luz. Almudena fue directa al afirmar que, por el momento, no se plantea volver a casarse. Aunque evitó ahondar en detalles, sí dejó una frase que no pasó desapercibida: "Lo poco real que debió de haber en aquel momento" fue un comentario en referencia a un detalle de su boda, cuando el cantante Dioni de Camela sirvió churros a los invitados, algo que ella recuerda como una de las pocas cosas auténticas de ese día.

Almudena Cid se mostró firme y honesta durante toda la entrevista, dejando claro que su vida ha dado un giro importante desde que terminó su relación con Gálvez. Aunque aún queda parte de ese pasado en sus palabras, la exgimnasta parece estar lista para cerrar ese capítulo y continuar escribiendo uno nuevo junto a su pareja actual.