Amazon Prime Video volcará 100 series y películas originales gratis en Freevee

La lucha incansable entre las plataformas de streaming evoluciona día a día y cada una de ellas va exhibiendo sus armas para ir adelantando a las demás a base de ofertas. A la llegada de SkyShowtime con su oferta del 50% de por vida, y a los nuevos planes por llegar de contenidos gratuitos en suscripciones sustentadas con anuncios, llega la oferta de Amazon Prime Video que volcará más de 100 series y películas en la versión gratuita que posee: Freevee.

Según la propia información que facilita el gigante del streaming y los envíos (tanto monta...) "Amazon Freevee (creada a principios de 2019), ofrece una selección de películas y series digitales que se pueden ver sin coste adicional", al que se puede acceder a través de una aplicación propia desde los siguientes dispositivos: Fire TV, Roku, Xbox One, Consolas Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Televisores Smart TV de LG (modelos comercializados a partir de 2018), Televisores Smart TV de Samsung (modelos comercializados a partir de 2017-2021), Comcast Xfinity X-Class y Flex, Dispositivos Android TV, Google TV, Tablet Fire, Dispositivos móviles Android, Apple TV (4.ª y 5.ª generación), Dispositivos iOS (como iPhone y iPad).También puedes reproducir títulos de Amazon Freevee desde tu navegador web y a través del canal Amazon Freevee en la app de Prime Video.

Anteriormente conocida como anteriormente IMDb TV, el servicio incluye publicidad en sus contenidos, y conuna biblioteca que haría palidecer a la gran "N" roja, con películas y series de TV populares y todos los géneros (comedia, drama, suspenso y animación) y hasta más de 150 canales FAST (Free Ad-Supported Streaming TV o servicio streaming de canal lineal gratuito con publicidad). Entre lo más destacado de su catálogo están "Bosch: Legacy"; el programa judicial ganador de un Emmy, "Judy Justice"; la serie "High School"; la serie "Hollywood Houselift" con Jeff Lewis; la comedia "Sprung"; el documental musical "Post Malone: Runaway"; drama de robos "Apalancamiento: Redención"; el thriller de espionaje "Alex Rider"; y las docuseries deportivas "UNINTERRUPTED's Top Class: The Life" and "Times of the Sierra Canyon Trailblazers".

¿Cómo ver Freeve?

Si eres poseedor de una suscripción a Amazon Prime Video, puedes ver contenido de Freevee directamente a través de la aplicación de Prime Video. Sin embargo, en lo que a países se refiere, sólo está actualmente disponible en los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Además, si Freevee no está disponible en tu dispositivo, puedes transmitir títulos de Freevee desde tu navegador web en el sitio web de Amazon o la aplicación Prime Video a través del canal Freevee.

El otro pero, aunque estuviese disponible en España (que se le espera), es que ni mucho menos se trata de un volcado total de capítulos y temporadas. Por poner dos ejemplos, ‘The Terminal List’ o ‘Paper Girls’ solo mostrarán tres episodios en Freevee en el mes de mayo, pero otras series sí que llegarán con la temporada completa como es el caso de ‘Homecoming’ o ‘Upload’.