Ángel Garó estalla en redes sociales contra los ''izquierdistas'' y Podemos: ''Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista''

Ángel Garó no puede más. ‘’Soy homosexual y soy de derechas’’, eran las palabras que salían de la boca del cómico en un vídeo que dura tan solo dos minutos y que ha provocado que sea tendencia en redes sociales. "Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad?. Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio", continúa diciendo en tono sereno e irónico aprovechando su derecho a la libertad de expresión.

‘’Me parece tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco", continúa diciendo para acto seguido hacer entender a la gente que deben votar con sensatez en las elecciones del 23 de julio.

"Es que los izquierdistas tienen contestaciones para todo. Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Porque vamos, Podemos es que es… Lo mejor que hizo es cortarse la coleta el otro", dice Garó atacando a Pablo Iglésias, ex líder de dicho partido político.

Para el gaditano, los partidos de izquierdas son una ‘’manada de sinvergüenzas’’. "Repito, yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va llevar a la ruina", concluía provocando que se haya hecho viral causando una gran lluvia de críticas a favor y en contra.