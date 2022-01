Ángel Garó en estado puro: “Que Jorge Javier haga teatro es como si yo me pusiese a criar pavos”

Su nombre es Ángel Manuel Paredes Hortelano, pero el gran público le conoce como Ángel Garó. El actor y humorista cumple este miércoles 57 primaveras,, las cuales celebra alejado de la televisión y del foco mediático pero muy volcado en el mundo del teatro, su gran pasión y su fuente de ingresos en la actualidad.

Una personalidad arrolladora y una trayectoria que le avala y le respalda desde hace casi cuatro décadas que se vio empañada cuando su lado más polémico acaparó las portadas de las revistas y generó numerosos contenidos en televisión en 2018. Tomar la decisión de dar el salto al mundo del reality es algo que le salió caro, sobre todo a nivel emocional: “Yo fui a un reality porque tenía que tragar con una demanda y para demostrar que al final fui absuelto. Fue injusto que a una persona como a mí se le vilipendiara después de 30 años trabajando”, confiesa el protagonista en una conversación con ‘La Razón’.

Peleas en los balcones, problemas legales con su expareja, y un sin fin de polémicas que llevaron a Ángel Garó a tocar fondo. Tanto es así, que ahora, viendo aquella época agridulce con otra perspectiva, asegura que “preferiría limpiar calles que volver a ese tipo de televisión” porque “los grandes artistas ya no van a la pequeña pantalla”. Ahora, más tranquilo y refugiado en su casa de Málaga, el cómico ya no necesita la sobrexposición mediática para dar un impulso a su carrera profesional: “No puedo salir a la calle porque todo el mundo me conoce y me trata como si siguiese viéndome en la televisión todos los días”.

El humorista Ángel Garó en el plató de 'GH VIP 2018'. FOTO: GJB GTRES

Un actor que, como el resto del gremio, ha vivido y sufrido las consecuencias de una pandemia que ha provocado que el mundo de la cultura se vea totalmente resentido y perjudicado por las restricciones impuestas: “Quitando a Jorge Javier y a Paz Padilla no conozco a nadie que se haya rico en estos dos años”, asegura haciendo gala de su peculiar sentido del humor que tanto le caracteriza. Es precisamente a Jorge Javier Vázquez, con el que ha coincidido en numerosas ocasiones durante su etapa en Mediaset, al que ha querido dirigirse tras ser testigo de cómo el catalán presume de éxitos gracias a su gira por España con la obra ‘Desmontando a Séneca’: “Que Jorge Javier haga teatro es como si yo ahora me hiciese jugador de baloncesto o me pusiese a criar pavos, pero si le va bien, pues nada”.

Ángel Garó y Jorge Javier Vázquez FOTO: Gtres

En lo que a Ángel Garó respecta, no está desaparecido ni mucho menos. El hecho de que ahora su rostro no sea tan visible como años atrás o que el público no sepa apenas nada de él en los últimos tiempos no implica que las cosas no le vayan bien. De hecho, hace unos meses recibió el premio a ‘mejor actor’ por el Festival Internacional de Cine Evaristo Márquez (Hispanoamérica) gracias a su último cortometraje, ‘La valija’.

El último reconocimiento profesional de Ángel Garó FOTO: Ángel Garó

Un reconocimiento que ahora acompañada de una nueva película que ya tiene firmada, además de su espectáculo en el Teatro Cervantes, que tendrá lugar a partir del mes de abril.