Antena 3 arrasa el sábado con Antena 3 Noticias, lo más visto y en máximo

Antena 3 comenzó el fin de semana consolidando su liderazgo televisivo, una posición que ha mantenido a diario durante toda la semana. Este sábado volvió a imponerse con un 11,2% de cuota de pantalla, superando en +1,9 y +1,2 puntos a sus principales competidores. La cadena fue la opción preferida en las franjas más destacadas del día: arrasó en la Sobremesa con un 18,2% y lideró también el Prime Time con un 10,7%.

En el ranking de las emisiones más seguidas de la jornada, Antena 3 copó las primeras posiciones con sus ediciones de Antena 3 Noticias, Antena 3 Deportes —ambas con máximas cuotas en la sobremesa— y el concurso La ruleta de la suerte, que volvió a ser el programa más visto del fin de semana. Además, su versión nocturna, "La ruleta de la suerte noche", triunfó en el prime time.

LaSexta también destacó con "laSexta Xplica". El espacio conducido por José Yélamo logró uno de sus mejores datos de la temporada, con un 7,1% de cuota, +1,4 puntos por delante de su competidor directo. El programa reunió a 577.000 espectadores de media y alcanzó 3.573.000 espectadores únicos, situándose entre lo más visto de la cadena.

En el ámbito de las temáticas, Neox consiguió la serie más vista del sábado con "Los Simpson" (273.000 espectadores y 3,2%) y lideró la sobremesa temática con un 2,5% de cuota. Por su parte, Nova alcanzó su mejor promedio de fin de semana gracias a Pasión de gavilanes, que marcó un 2,1% y superó a su competidor inmediato.

Antena 3 firmó las emisiones más seguidas del sábado con nuevos máximos en Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana y La ruleta de la suerte. El informativo presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo logró su mejor cuota desde enero, un 23,1%, con más de 2 millones de espectadores de media y 3,2 millones de espectadores únicos, llevándose además el ‘minuto de oro’ del día. Ya en la noche, Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana mantuvo el liderazgo, con 1.350.000 espectadores de media (13,5%) y más de 2,4 millones de contactos únicos.

También los espacios deportivos brillaron. Antena 3 Deportes 1, presentado por Alba Dueñas, firmó su mejor dato de la temporada con 1.988.000 espectadores de media (21,9%), situándose entre lo más visto de la jornada. La segunda edición, por su parte, lideró con 1,3 millones de seguidores y un 12,3% de cuota.

El entretenimiento volvió a ser territorio de Antena 3. La ruleta de la suerte arrasó en la sobremesa del fin de semana con su mejor dato del curso: 20,4% de cuota, 1.331.000 espectadores de media y 2,8 millones de contactos únicos, aventajando ampliamente a sus rivales. En la franja estelar, La ruleta de la suerte noche también fue líder, con un 11,6% de cuota y una media de 1,2 millones de espectadores, creciendo +2,2 puntos respecto a la semana anterior.

En la mañana, "Cocina abierta de Karlos Arguiñano" mantuvo su fidelidad de público, siendo líder con un 14,3% de share y más de un millón de espectadores únicos, muy por encima de sus competidores. Finalmente, en la tarde del sábado, el Multicine de Antena 3 volvió a imponerse con la película "La otra madre", líder con 1.046.000 espectadores (12%) y más de 2,5 millones de contactos únicos, superando en +5 puntos a su competidor directo.