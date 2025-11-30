La noche que el destino de un concursante de OT1 se decidió lanzando una moneda al aire

13 temporadas dan para mucho y 'Operación Triunfo' (OT) puede presumir de ello con la cabeza bien alta. El programa producido por Gestmusic y actualmente en emisión a través de Amazon Prime Video, ha atesorado una gran cantidad de anécdotas a lo largo de sus más de 100 entregas, donde hemos aprendido a conocer a unos jóvenes prometedores que entraron en la Academia como desconocidos y salieron como cantantes preparados para hacerse un hueco en la industria musical.

Su mecanismo es sencillo, tras actuar en la gala correspondiente, el jurado nomina a cuatro concursantes para abandonar el programa, de los cuales uno es salvado por los profesores y otro por sus compañeros, que apuntan en una pizarra el nombre del artista que quieren que siga acompañándoles. Así, son los espectadores quienes eligen durante los siete días siguientes al "triunfito" que deberá decir adiós a su sueño de proclamarse ganador de la edición.

Un proceso que a estas alturas no da lugar a dudas, pero que en la primera edición supuso algún que otro problema porque la votación produjo un empate y para resolverlo se decidió lanzar una moneda al aire. Todo ello porque el voto del elegido como favorito de la gala no valía doble.

Para revivir ese momento hay que remontarse hasta la primera gala de OT1. En la que supuso el pistoletazo de salida del reality, los concursantes Geno, Nuria Fergó y Javián fueron los tres nominados que quedaron en manos de la decisión de sus compañeros. Tal y como dictaba el reglamento, sus compañeros debían salvar a uno de los tres.

Tras la votación, el resultado deparó que se había producido un empate a puntos entre Javián y la artista de Nerja y, en ese caso, el programa decidió que el desempate deberían llevarlo a cabo los propios concursantes. La difícil decisión acabó con Álex Casademunt pidiendo una moneda al público que se encontraba en plató para decidir a cara o cruz quién se quedaba en la Academia, que resultó ser Javián.