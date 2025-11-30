RTVE cancela 'El condensador de fluzo' tras cinco temporadas en La 2

RTVE no renovará "El condensador de fluzo", el popular programa de divulgación histórica emitido en La 2, que concluye su andadura después de cinco temporadas. La confirmación llegó a través de las redes sociales de Miguel Ángel Cajigal, conocido como El Barroquista, colaborador habitual del espacio, quien expresó: "Nos han comunicado que no habrá nueva temporada".​

Estrenado el 7 de enero de 2021 por LACOproductora, el formato combinaba rigor histórico con humor y entretenimiento, abordando hitos, crímenes, descubrimientos y curiosidades del pasado de forma accesible para todo público. Inicialmente presentado por el escritor Juan Gómez-Jurado en su primera temporada, pasó a Raquel Martos durante tres ediciones, y en la quinta Maya Pixelskaya tomó las riendas, junto a un plató retrofuturista y secciones como las Ruinas históricas de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull o los Salsehitos de Galder Varas. El equipo destacaba por colaboradores como Sandra Moruiz e Isabel Mellén, quienes han lamentado el fin con mensajes de orgullo por el "milagro" de su existencia.​

El Barroquista subrayó la precariedad del proyecto: "Vivíamos cada temporada como la final, sabiendo que los números decidirían". Maya Pixelskaya, apenada, lo calificó como "una de mis mejores experiencias profesionales", mientras Mellén lo describió como "super enriquecedor" por el equipo humano. Comentarios en redes reflejan decepción, criticando la desaparición de contenidos culturales en La 2 tras otros como Culturas 2.​

Aunque mantuvo una audiencia fiel, los datos descendieron progresivamente: de 473.000 espectadores y 2,6% en la primera temporada a 266.000 y 2,4% en la quinta, agravado por el cambio de jueves a sábado.​