Así es la polémica letra política de "October Rain", que podría costarle la expulsión a Israel de Eurovisión 2024

Eurodrama número.... He perdido la cuenta. Ahora, y después de que la UER diera un segundo ok a la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión el próximo mayo en Malmö (Suecia), parece que su candidatura, de la mano de la cantante Eden Golan está en la cuerda floja debido a la letra supuestamente política de su tema para el certamen, "October Rain", que podría esconder un subtexto sobre el ataque de los palestinos en ese mes de 2023. Según algunas informaciones la Unión de Radiodifusión Europea le habría pedido a la KAN, la emisora estatal israelí cambiar la letra del tema para no tener que dejarles fuera. Y parece que se niegan. Cabe señalar que en caso de una posible retirada, Israel tendrá que pagar una tasa de alrededor de 70.000 euros .

Lejos de la política dejamos aquí la letra traducida para que cada uno se haga una idea de lo que podría suponer a nivel internacional la letra de "October Rain". Según una publicación en Twitter, “ October Rain ” está escrita principalmente en inglés, mientras que las últimas líneas están en hebreo y dicen lo siguiente:

"Los escritores de la historia.

Quédate a mi lado

Mírame a los ojos y verás

La gente va pero nunca dice adiós.

Alguien robó la luna esta noche

Tomé mi luz

Todo es blanco y negro

¿Quién es el tonto que te lo dijo?

que los chicos no lloran

Horas y horas y flores

La vida no es un juego de cobardes.

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

Aferrándose a este misterioso viaje

Bailando en una tormenta

no tenemos nada que ocultar

Llévame a casa

Dejar el mundo atrás

Y te prometo que nunca más

Todavía estoy mojado por la lluvia de octubre.

lluvia de octubre

vivir en fantasia

en éxtasis

Todo está destinado a ser

Moriremos, pero el amor nunca lo hará.

Horas y horas y flores

La vida no es un juego de cobardes.

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

Aferrándose a este misterioso viaje

Bailando en una tormenta

no tenemos nada que ocultar

Llévame a casa

Y dejar el mundo atrás

Y te prometo que nunca más

Todavía estoy mojado por la lluvia de octubre.

lluvia de octubre

lluvia de octubre

(Αυτό το κομμάτι είναι στα Εβραϊκά)

No queda aire para respirar

No hay lugar, no estoy ahí día a día.

Todos son buenos niños, uno por uno."