Edén Golán representará a Israel en Eurovisión 2024

Israel, el país que más difícil va a tenerlo este año para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión por el boicot, ya ha elegido a su representante para el certamen. Se trata de la joven de 20 años Edén Golán, de Tel Aviv. Recordemos que la UER ya ha decidido que el país puede participar en esta edición.

En la final de una temporada alterada y retrasada por la guerra de “Hakochav Haba” ("Estrella en ascenso"), Golán venció a los finalistas Or Cohen, Mika Moshe y Dor Shimon para llevarse el primer premio, y será la que se suba al escenario de Malmö. Para su gran canción final, Golán interpretó “I Don't Want To Miss A Thing” de Aerosmith, que dedicó a todos aquellos que anhelan que sus seres queridos regresen a casa, incluidos los rehenes que permanecen en Gaza y que fueron secuestrados por Hamás en octubre. Con un pin amarillo de rehén, Golan actuó rodeado de sillas vacías en el escenario como homenaje a los desaparecidos.

"Quiero estar frente a toda Europa y levantar nuestra nación", dijo Golán durante el espectáculo. “Nací en Israel y sólo aquí me siento realmente como en casa. No hay nada que me emocione más en el mundo que representar a nuestra nación este año en Eurovisión”. Cuando era niña, la joven vivió en Rusia con su familia durante 13 años y regresó a Israel hace unos dos años. Sus actuaciones del martes por la noche le valieron las mejores calificaciones tanto de los jueces como del público que votó en casa. "Es un sueño, en particular este año, cuando tiene aún más significado", dijo la artista después de su victoria. "Es mostrarle al mundo entero quiénes somos realmente, y llevar a nuestro país al escenario en tres minutos, y mostrar nuestra emoción, nuestra fuerza y ​​nuestra gente: que estamos aquí, para siempre, juntos".

La canción para el concurso de este año será seleccionada el próximo mes, y la emisora ​​pública Kan, responsable de la participación de Israel, dijo que este año la canción debe incluir algunas letras en hebreo, "a la luz del período complicado".