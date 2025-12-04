Atresmedia revela su gran secreto para Nochevieja: Santiago Segura, invitado estelar

Atresmedia ha puesto fin al misterio que rodeaba a sus Campanadas de este año y ha anunciado la incorporación de Santiago Segura como invitado especial en la retransmisión que liderarán de nuevo Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El cineasta y actor, uno de los nombres más reconocibles del panorama audiovisual español y creador de algunos de los filmes más exitosos de la taquilla nacional, estará en plena Puerta del Sol junto a los presentadores la noche del 31 de diciembre.

La cadena adelanta que Segura llega con muchas historias que compartir, aunque será el propio actor quien desvele en directo "todo lo que tiene preparado para esta Nochevieja". Su presencia constituye una de las grandes novedades de una gala que Atresmedia define como única, cargada de sorpresas y, por primera vez, emitida de forma simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer.

Con esta apuesta, el grupo audiovisual quiere convertir la retransmisión en uno de los momentos más destacados del año, no solo en términos televisivos, sino también en su capacidad para reunir a millones de espectadores frente al televisor en una celebración compartida. Además, la estrategia busca amplificar el fenómeno del conocido "efecto Pedroche", muy codiciado por los anunciantes, llevando su impacto a todas las ventanas del grupo.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, considerados ya la pareja imprescindible de la Nochevieja en televisión, regresarán a la Puerta del Sol por décimo año consecutivo. Su puesta en escena, siempre rodeada de expectación y con una enorme repercusión en redes sociales, volverá a ser uno de los grandes atractivos de la noche.