La quinta etapa de 'Hasta el fin del mundo' dispara tensiones, remontadas y mal de altura rumbo a Bolivia

TVE emitió una de las entregas más exigentes de la quinta etapa de 'Hasta el fin del mundo', un tramo decisivo en el que las seis parejas de concursantes abandonaron Perú para adentrarse en Bolivia. El viaje, marcado por el mal de altura, provocó mareos, dolor de cabeza y falta de oxígeno en todos los equipos, aunque finalmente lograron completar el recorrido.

La etapa arrancó después de la llegada de los concursantes a Huacachina (Perú), donde Paula Vázquez anotó en su libreta el ranking de la cuarta fase: Alba Carrillo y Cristina Cifuentes fueron las primeras; Aldo Comas y José Lamuño, segundos; Yolanda Ramos y Ainoa Olivares, terceras; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, cuartas; Nia y J Kabello, quintos; y Jedet y Andrea Compton cerraron la clasificación tras la indisposición de Jedet, pese a haber logrado un notable ahorro de presupuesto.

Con ese orden de salida, las parejas emprendieron el viaje desde Huacachina hacia Sucre, donde Paula Vázquez las esperaba a más de 3.800 metros de altitud. El primer golpe de efecto llegó con la victoria de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, que pese a confesar que se sentían "como viviendo en un globo constante" por la falta de oxígeno, lograron avanzar con sorprendente facilidad, encontrando alojamientos y transportes más rápido que el resto.

Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Rocío Carrasco cuando un trabajador de autobuses creyó que estaba bebida y le pidió una prueba de alcoholemia. El resultado fue un 0,0 rotundo, ante lo que el empleado solo pudo responder: "Disculpe".

La gran remontada de la etapa la firmaron Nia y J Kabello, que pasaron del quinto al segundo puesto. Además de avanzar con ritmo, hicieron una pausa para ayudar a un joven a recaudar dinero en la calle, un gesto que Nia convirtió en espectáculo al cantar ante los transeúntes.

Por su parte, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares repitieron su tercer puesto tras trabajar como camareras en una coctelería y visitar a un chamán. La escena de Yolanda intentando integrarse en el ritual, mientras admitía que se estaba "asando viva" por el fuego, fue uno de los momentos más humorísticos de la etapa.

El cuarto puesto fue para Aldo Comas y José Lamuño, una pareja que vivió una etapa especialmente intensa: comieron rata peruana, se toparon con un hotel donde encontraron suciedad en el baño y acabaron reclamando el dinero de la habitación.

Quienes perdieron más posiciones fueron Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, que cayeron del primer al quinto lugar pese a intentar recaudar fondos vendiendo pegatinas. Su presencia no pasó desapercibida, ya que varios madrileños las reconocieron durante el trayecto.

Finalmente, Jedet y Andrea Compton volvieron a cerrar la clasificación, lastradas por haber partido con hasta nueve horas de diferencia respecto a las primeras clasificadas.