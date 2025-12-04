El regreso más brutal del universo "Spartacus" ya tiene fecha y plataforma en España

El universo "Spartacus" no había dicho su última palabra. Años después del final de la rebelión esclava, "Spartacus: House of Ashur" resucita la brutalidad, la política y la ambición desmedida del mundo gladiador, con un giro que nadie esperaba: Ashur sigue vivo… y más despiadado que nunca.

La serie ya tiene fecha de estreno en España: llegará el 6 de diciembre y podrá verse en Amazon MGM+, dentro de Prime Video pero con suscripción adicional. El showrunner lo ha confirmado en redes sociales y la noticia ha corrido como la pólvora entre fans y curiosos. El lanzamiento será simultáneo con su estreno en Estados Unidos, y apunta a ser uno de los títulos más comentados de las Navidades.

¿Y qué cambia en esta nueva entrega? Para empezar, Ashur ha sido recompensado por colaborar con Roma y ahora es dueño del antiguo ludus de Batiato. Ese mismo espacio de entrenamiento y tortura que tantos recuerdos arrastra es ahora el escenario de una nueva batalla: no solo física, también estratégica. Porque en "House of Ashur"el combate se libra tanto en la arena como en las sombras.

Convertido en lanista, Ashur no solo entrena gladiadores: construye su propio imperio a golpe de traición, miedo y alianzas inestables. La serie mezcla el sabor clásico de "Spartacus" con nuevos conflictos que incluyen personajes inéditos, entre ellos una gladiadora que dinamita los roles tradicionales de la arena y reconfigura el equilibrio de poder.

Amazon MGM+ apuesta así por una producción que no se queda en la nostalgia. Lejos de reciclar la épica original, "Spartacus: House of Ashur" se lanza a explorar un universo alternativo donde todo lo que creíamos cerrado vuelve a abrirse, y donde cada movimiento tiene una consecuencia inmediata, como en los mejores combates de la saga.

Quienes esperaban un regreso tímido se van a encontrar con lo contrario: más sangre, más política, más riesgo narrativo y un personaje central que, por fin, toma el control del tablero. Ashur no viene a redimirse, viene a reinar. Y lo va a hacer a su manera.