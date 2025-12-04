En su estreno, 'Gran Hermano 20' se quedó lejos del millón de espectadores de media (889.000 para ser exactos), un dato esclarecedor que indicaba el mal devenir de esta edición del reality por excelencia de la televisión española. Mediaset puso mucho empeño en esta apuesta. Modificó el calendario habitual, tirando por la borda el verano para estrenar en septiembre la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y así llegar a Navidad justo en el ecuador de 'Gran Hermano 20'. Sin embargo, la audiencia ha dejado de lado a Telecinco y los planes del canal principal del grupo de la carretera de Fuencarral se han ido al traste, finiquitando 'Gran Hermano 20' antes de las festividades invernales, consumando un nuevo fracaso para la dirección actual de la cadena, que ha registrado en nueve de los 11 meses de 2025 su peor marca histórica en cuanto a share medio se refiere.

Hoy comienza el principio del fin de 'Gran Hermano 20' con una expulsión mínima garantizada, aunque no será la única. Belén, José Manuel o Patricia, uno de ellos abandonará la casa de 'Gran Hermano 20'. A todo esto hay que sumar el camión de la mudanza, que aterriza en Tres Cantos para poner fin a esta fallida edición del reality de Telecinco. La gala de esta noche será la antepenúltima y la dirección del concurso explicará la dinámica a seguir hasta la gran final del próximo 18 de diciembre, muchas semanas antes de los previsto.

Mediaset acelera el final de 'Gran Hermano 20' y prepara el regreso de la versión VIP en enero

La cadena trabaja a máxima velocidad en un nuevo formato VIP que traerá de vuelta a los rostros más conocidos de la televisión, quienes serán los encargados de ocupar la renovada casa del reality a comienzos de enero. Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia. Además, el canal principal del grupo Mediaset encadena su quinto mes consecutivo por debajo de los dos dígitos, ya que durante estos 30 días han establecido un share medio del 9%. La gran debacle hasta ahora es la vigésima edición de 'Gran Hermano', que en vez de dar oxígeno a Telecinco, ahoga a la cadena de la carretera de Fuencarral en cada gala, estando muy lejos de tener un millón de espectadores de media. El 11% de share y 606.000 espectadores la última hasta la fecha indican que es muy probable que esta edición termine ante de los previsto, similar a lo que le pasó a la maldita edición de 'Operación Triunfo' del año 2011.