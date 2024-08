Cientos de internautas desoyen a Frank Cuesta y atacan a Yuyee: "Sin él estarías muerta"

Recordemos que el pasado 28 de julio el herpetólogo Frank Cuesta colgaba el siguiente mensaje en X: "Hoy se me ha comunicado algo que me venia oliendo hace tiempo y que es la mayor canallada que nadie me podría hacer. Voy a tener que dedicar un 200% a solucionar este problema en los próximos meses, así que no tendré mucha energía para pelearme por las redes. A medida que pase el tiempo os iréis dando cuenta de lo que es... y no tiene nada que ver con la salud". Después supimos que todo estaba relacionado con su exmujer Yuyee, y con la posesión del famoso santuario animal que tienen en Tailandia. Cuesta pidió específicamente que nadie acosara, insultara ni le dijera nada a Yuyee en redes sociales, pero no le han hecho caso y son miles los comentarios sobre lo sucedido.

Según cuenta Frank, parece coincidencia pero al mismo tiempo en el que recibía los papeles del divorcio con Yuyee, también le llegó un documento redactado por la nueva "pareja" de su exmujer, solicitándole "3.500 euros al mes" en concepto de alquiler. Resulta que aunque Cuesta crease y financiase el santuario de Tailandia, en el país no se puede tener nada en propiedad si no has nacido allí, que no es el caso de Frank, así que llegó a un acuerdo con Yuyee para ponerlo a nombre de sus hijos cuando fuera el momento.

En el mismo vídeo, el herpetólogo insistía en que sus seguidores y la gente en general intentara no acosarla por redes sociales, tampoco insultarla, porque eso podría empeorar la situación actual, y que él está intentando solucionar. Sin embargo la última publicación de la influencer en Instagram, ya supera los 2.100 comentarios y hay muchos que no son agradables.

"Se me ponen los pelos de punta al leerte. Todos los que queremos a Frank estamos en shock ahora mismo. Le has hecho el mayor daño que podías hacerle. El santuario era su legado de vida , su proyecto final para sus hijos y para la posteridad. Esto va mucho más allá del dinero. Esto le va a costar la salud a Frank. Estoy siendo respetuosa como nos ha pedido . Como puedes presumir de budismo con la maldad que estás demostrando", dice un usuario sobre el comentario de Yuyee. Otros van más allá y aseguran que "nunca debiste salir de la ratera donde estabas".

Otros le recuerdan dónde estaba Frank cuando ella estaba en la cárcel: "Que rapido olvidamos las cosas buenas que hacen por uno ¿verdad? 7 años luchando Frank por tu libertad mientras luchaba tambien contra sus problemas de salud y por sacar a sus hijos adelante ¿para que? Para que termines arrebatandole su proyecto de vida y todavia Frank pide que no te ataquen en redes". Otros recurren a ingeniosas metáforas: "Frank no se tenía que cuidar de las cobras, si no de la víbora que dormía con el."