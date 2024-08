Frank Cuesta podría quedarse sin santuario en Tailandia por Yuyee: "No puedo más"

Si uno piensa en Frank Cuesta su mente se llena de imágenes del famoso herpetólogo en programas de televisión, pero sobre todo, y a parte de sus apariciones en "El Hormiguero", en su lucha por liberar a su exmujer Yuyee Alissa Intusmith. Durante mucho tiempo Cuesta dedicó todos sus esfuerzos profesionales y personales a sacar de la cárcel a la madre de sus dos hijos, Zape y Zorro, detenida por posesión de cocaína en Tailandia y condenada a 15 años de cárcel y una multa de 1,5 millones de bahts (45.000 euros). Ahora, y tras cuatro años de su liberación, Frank Cuesta preocupó a sus seguidores con un mensaje muy críptico: "Es la mayor canallada que nadie me podría hacer".

El pasado 28 de julio colgaba el siguiente mensaje en X: "Hoy se me ha comunicado algo que me venia oliendo hace tiempo y que es la mayor canallada que nadie me podría hacer. Voy a tener que dedicar un 200% a solucionar este problema en los próximos meses, así que no tendré mucha energía para pelearme por las redes. A medida que pase el tiempo os iréis dando cuenta de lo que es... y no tiene nada que ver con la salud.

Por mucho que los internautas y seguidores de Frank intentaron descifrar el mensaje han tenido que esperar hasta este jueves cuando el herpetólogo ha creado un directo en Kick para explicar todo el asunto. Y como bien explicó Cuesta tiene un problema gordo y podría perder el santuario de animales que ha creado en Tailandia "que está valorado en un millón de euros". Según él cuenta tras la liberación de Yuyee en 2020 después de 6 años y cinco meses en prisión, vimos cómo ella retomaba su vida, pero tiempo después también la amorosa, con Chris Korn.

Según cuenta Frank, parece coincidencia pero al mismo tiempo en el que recibía los papeles del divorcio con Yuyee, también le llegó un documento redactado por la nueva "pareja" de su exmujer, solicitándole "3.500 euros al mes" en concepto de alquiler. Resulta que aunque Cuesta crease y financiase el santuario de Tailandia, en el país no se puede tener nada en propiedad si no has nacido allí, que no es el caso de Frank, así que llegó a un acuerdo con Yuyee para ponerlo a nombre de sus hijos cuando fuera el momento.

En el vídeo del directo, que ya supera el millón y medio de visionados y de apenas 40 minutos de duración con el sobrenombre de "Todo lo que está pasando con el santuario", Cuesta relata el problema que está teniendo. "Aquí estamos de nuevo. Son las tres u media de la mañana. Llevo bastante tiempo durmiendo muy mal. Todos tenemos preocupaciones", adelantó al comienzo del directo. El herpetólogo confesó entonces llevar bastante tiempo dándole vueltas a "esto", sin avanzar el tema de sus desvelos.

"Esto viene de unos meses y se ha intensificado más en el último mes. La gente está confundida a lo mejor, pero es algo que es jodido explicar", continuó explicando que "me va a costar salud esta mierda. No puedo seguir diciendo que está todo bien siempre". Contextualizó que su meta en la vida ha sido siempre crear un santuario para animales como ha hecho y de repente soltó la pista "y si tengo que crear otro lo haré". Además aprovechó para aclarar que en ningún caso se trata de pedir dinero.

Cuesta entró en el tema inmediatamente y relató que siempre ha intentado trabajar por su familia. Recordó la entrada de Yuyee en la cárcel y como tuvo que cuidar del trabajo y de sus dos hijos. "Siempre he protegido a la familia, pero llega un momento en el que tengo que proteger a mis hijos más que a nadie", dejó caer antes de explicar que "hace unos años decidí crear un santuario, lo compré, se puso a nombre de mi exmujer y cuando fuera necesario se pondría a nombre de los hijos. Zorro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mis hijos".

Y aunque de manera muy sucinta comienza a nombrar a Yuyee y a Korn: "Todo esto comienza para mí cuando empieza una nueva relación que tiene. Y de repente empiezan las dudas, los resquemores, no sé si rencores, no sé si cualquier cosa, pero el santuario no está a nombre de Zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros de alquiler". Cuesta narra que ha intentado recomprar el santuario y negociar una posible situación. "

Frank Cuesta ha reconocido con pesar que la situación le está costando y se burla de los comentarios sobre sus amigos ricos: "Para la gente que está diciendo que te lo haga tu amigo Dalas o tu amigo Plex, ellos ya se han ofrecido". Y matizó: "De esa gente lo que yo quiero es, simplemente, que sigan siendo lo que son conmigo. Que te llamen y te manden un mensaje, que es lo que hacen los amigos".