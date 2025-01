María Escario recuerda cómo fue su salida de RTVE: "El director no tuvo el gesto de..."

El 1 de enero de 2025 ha marcado el inicio de una nueva etapa para María Escario, una de las figuras más icónicas del periodismo deportivo en España. La histórica presentadora del Telediario de RTVE se ha jubilado tras más de cuatro décadas de dedicación a la televisión pública. Para conmemorar este hito, Escario ha concedido una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de Cadena SER, donde ha repasado su trayectoria profesional y ha recordado los momentos más relevantes, incluidos los más difíciles, como su controvertida salida de los informativos en 2014.

Desde sus inicios, María Escario se destacó como pionera en la información deportiva, cubriendo eventos de gran relevancia como tres Mundiales de fútbol y siete Juegos Olímpicos. Con un estilo propio y comprometido, logró convertirse en un referente en un ámbito históricamente dominado por hombres. En 2018 asumió la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, y más tarde, entre 2021 y 2024, ejerció como Defensora de la Audiencia.

A pesar de su éxito, María Escario ha confesado en la entrevista que el periodismo no era su primera opción profesional. Inicialmente soñaba con ser bióloga o fotógrafa, pero terminó estudiando comunicación "por obligación", alentada por sus padres. Lo que comenzó como un compromiso familiar se convirtió en una pasión que definió su vida profesional.

Por otra parte, uno de los episodios más delicados de su carrera fue su apartamiento del Telediario en 2014. Escario ha narrado que el entonces director de informativos, Julio Somoano, la llamó por teléfono en su primer día de vacaciones para informarle que no seguiría como presentadora. "Después de 20 años, el director no tuvo ni siquiera el gesto de mirarme a la cara para decírmelo", ha recordado con amargura. Asimismo, la periodista ha señalado que no cuestionaba el derecho del director de hacer cambios, pero sí criticó las formas. "Te ponen a dedo y te quitan a dedo, pero hacerlo el primer día de vacaciones y por teléfono no es bonito", ha comentado. Escario, conocida por su carácter rebelde y contestatario, ha atribuido en parte su salida a su actitud francay al hecho de ser una mujer de más de 50 años, sugiriendo que factores de género y edad podrían haber influido.

Tras su salida del Telediario, María Escario no se ha dejado vencer por el desánimo. En su regreso a Torrespaña, comenzó a realizar reportajes para la sección Enfoques, muchos de los cuales alcanzaron el "minuto de oro" del Telediario. "Me puedes quitar del Telediario, pero no me puedes quitar el escudo de ser RTVE", ha afirmado, subrayando su resiliencia y compromiso con el periodismo de calidad. Además, en su despedida, Escario ha destacado la importancia de valorar a los deportistas españoles, lamentando que en España no siempre se reconozcan los valores que el deporte aporta a la sociedad. Sin duda alguna, su jubilación cierra un capítulo en RTVE, pero deja un legado de profesionalismo, dedicación y valentía que inspirará a generaciones futuras.