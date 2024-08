María Escario clama contra la retransmisión olímpica: "Me pone enferma"

Con 18 preseas ha terminado España el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, que dijeron ayer adiós tras tres semanas de plena competición polideportiva. Los Juegos de la capital francesa no han sido perfectos, tampoco a nivel comunicativo, como destaca la periodista María Escario, siendo un detalle de la retransmisión lo que ha despertado la ira de la comunicadora de RTVE durante 40 años. La veterana periodista del ente público, quién será Defensora de la audiencia hasta el mes de diciembre (fecha de su jubilación), ha clamado con el "paternalismo" utilizado por varios medios de comunicación hacia aquellos deportistas que no han conseguido medalla en París 2024.

Un post con mucha polémica

En medio de esta transición, Escario generó polémica con un tuit en el que criticaba la actitud del periodismo hacia los deportistas que no logran una medalla o cumplir sus objetivos. "Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo", escribía Escario en la red social. La publicación dividió a sus seguidores: algunos apoyaron su postura, como quien comentó: "Totalmente. En especial con deportes minoritarios y deportes femeninos". Otros, en cambio, manifestaron su desacuerdo, como el usuario que comentó: "Es lo que hay en el mundo de cristal que estamos construyendo". El tuit, que ya acumula 2 mil likes y 260 comentarios, también provocó debates sobre el estado del periodismo deportivo en España, con opiniones que van desde la crítica a la defensa del enfoque actual.

Cambios en diciembre

María Escario, reconocida periodista y Defensora de la Audiencia de RTVE desde 2021, ha decidido "cesar voluntariamente" de sus funciones antes de su inminente jubilación. Su puesto será ocupado por la también periodista Rosa María Molló, quien asumirá el reto de dar continuidad a la labor de Escario.