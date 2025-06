Muere Loli, la mujer con cáncer terminal conocida por sus apariciones en 'First Dates' y 'El diario de Jorge'

Una triste noticia ha marcado la actualidad televisiva de esta mañana de viernes. Loli Sánchez, una mujer con cáncer terminal que emocionó a la audiencia de 'First Dates' y 'El diario de Jorge', ha fallecido tras una larga batalla contra la enfermedad. Así lo ha hecho saber su familia a través de redes sociales, con unas palabras llenas de cariño y amor eterno.

"Vuelta alto. No sé que voy a hacer sin ti", ha escrito su hermana. Su hijo, mientras tanto, ha dejado constancia del papel fundamental que su madre ha tenido en su vida: "Te voy a llevar conmigo toda mi vida, pase lo que pase". Conocida por relatar su día a día en redes sociales, Loli preocupaba a sus seguidores tras un mensaje que indicaba a despedida: "He hablado tanto que no hay nada más que decir. Se termina. Espero que me entiendas bien y me respetéis. Gracias".

Se dio a conocer delante de Jorge Javier Vázquez

Su primera aparición televisiva fue en 'El diario de Jorge', allá por verano de 2024. Allí pudo revelar la historia de superación por la que estaba pasando. Dos años antes, Sánchez había sido diagnosticada de un cáncer avanzado de útero. "Está en fase 4B. Cáncer metastásico", contó.

Aunque dejó claro que sabía que le habían dicho que no se iba a curar, Loli no dudó en comentar que "eso es lo que dicen los médicos, y otra cosa es que pase". Prefirió llevar su enfermedad en silencio hasta que llegó el turno de hacer frente a una bifurcación: "Quimioterapia toda la vida o hasta que tú quieras parar".

Pese al devastador diagnóstico, Loli nunca perdió la esperanza. "Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo", dijo, quitándose la peluca que cubría la cabeza. Jorge Javier, visiblemente emocionado, cerró la entrevista invitándola de nuevo al programa. "Nos vemos el año que viene"

También se animó a buscar una conexión real

Este mismo año, los espectadores más asiduos de Mediaset se sorprendían al ver a Loli de nuevo en sus pantallas. El pasado mes de febrero, Sánchez acudía a 'First Dates' para encontrar un "novio eterno". Carlos Sobera, impresionado por su invitada, quiso preguntarle acerca de su historia personal.

Loli acudió a 'First Dates' el pasado mes de febrero Mediaset

"Aparentemente estoy bien, pero se ve que no. No creo que vaya a vivir solo dos años más, pero la realidad es la que es. Pero no me voy a morir", decía. Loli no tuvo suerte, porque Josep, el hombre con el que compartió mantel, no quiso tener una segunda cita porque "está buscando otro perfil". Aunque a ella tampoco le gustó: "Me gustan los hombres más jóvenes que yo".