Dani Rovira y Eva Soriano relatan sus alocadas experiencias sexuales en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ contó el pasado martes con una presencia triple en su conocido sofá. Eva Soriano, Dani Rovira y Jorge Ponce acudieron al programa de MovistarPlus+ (especialmente Ponce quien es subdirector y colaborador) para promocionar el regreso de ‘Humor Amarillo’ bajo el nombre de ‘El Castillo de Takeshi’ y que se estrenará en la plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo el próximo 10 de julio.

David Broncano, haciendo alarde de su sentido del humor, aprovechó la presencia de los tres cómicos para que confesaran alguna experiencia sexual. Rovira fue el primero en lanzarse a la piscina narrando como en una ocasión preparó todo con muchos detalles llegando a incluir una cubitera con latas de cerveza. "Habla muy bien de ti esa anécdota, ofreces un servicio completo", le soltó Broncano. "Soy un Cabify del sexo, le pregunto a la chica si está bien la temperatura, la música, qué ruta quiere que coja...", confesaba provocando risas.

Después de esta declaración el presentador quiso saber si su invitados eran de esas personas que optan por escupir a la hora de mantener relaciones sexuales. "Hay que preguntarlo antes", respondía Eva Soriano. "Hay gente escupiendo que no pregunta. Hay sitios que puedes escupir y está increíble, todo bien, pero en la cara tienes que preguntarlo antes". Tras las risas provocadas entre los presentes, la presentadora comenzó a soltarse. "Hay peña que está escupiendo por encima de lo que debería. Si el polvo está yendo bien, vale, pero si estás rellenando tiempo, no viene al caso. No es lo suficientemente 'dirty'", decía con humor para luego sacar el tema de agredir mientras se tienen relaciones.

"O la gente que te hostia. Hay que quitarse los anillos. Hay peña que se cree que es uno de los 'Sons of Anarchy' que van con unos sellos, que te saltan un ojo", continuaba diciendo a la vez que el jienense reconocía que una vez le tiraron un despertador a la cabeza. Soriano, que estaba en su salsa, siguió hablando sacando a la luz más anécdotas sexuales.

"Un tío una vez nos estábamos liando y estaba yendo todo muy guay y me hizo una propuesta que fue: '¿te puedo comer las uñas de los pies?'", confesó causando la intervención de Grison quién añadió que "Tenía falta de calcio". Finalmente la cómica continuó confesando que además de decir que ‘’no’’ a esa propuesta, cogió sus cosas y huyó de esa situación a lo que Rovira, siguiendo la misma sintonía de humor añadió: ‘’A mi nadie me rasura las uñas’’.