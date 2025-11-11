Los creadores de 'Stranger Things' confiesan que casi eliminan a uno de los personajes más queridos de la serie

Los creadores de 'Stranger Things' admiten que un personaje clave casi no sobrevivía a la primera temporada. Su destino cambió por una sola razón, ya que consiguió enamorar a los hermanos Duffer por su forma de actuar, teniendo un arco de redención desde la primera temporada, estrenada en Netflix durante el mes de julio de 2016, hasta esta quinta y última, que llega mundialmente a la plataforma de streaming por excelencia el próximo 26 de noviembre.

Finalmente, el personaje en cuestión era Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, quien originalmente estaba destinado a tener un papel breve y poco relevante. En los primeros guiones, los creadores habían concebido a Steve como un simple "chico popular" sin mayor profundidad, un antagonista pasajero dentro de la historia. Sin embargo, la naturalidad, el humor y el carisma que Keery aportó al personaje hicieron que los hermanos Duffer cambiaran de opinión. Su interpretación transformó por completo la percepción del público y del equipo creativo, convirtiendo a Steve en uno de los personajes más queridos y con mayor evolución de 'Stranger Things'. Lo que iba a ser un papel secundario terminó siendo una pieza esencial del grupo protagonista, demostrando cómo el talento y la empatía de un actor pueden reescribir el destino de un personaje.

World Premiere of "Stranger Things" Season 5 Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Joe Keery adelanta un final "agridulce pero satisfactorio" para Steve Harrington en 'Stranger Things 5'

Las declaraciones de los hermanos Duffer recogidas por Entertainment Weekly se suman a las palabras del propio actor de cara al final de 'Stranger Things'. El actor Joe Keery, quien da vida a Steve Harrington, ha querido tranquilizar a los fans más preocupados por el destino de su personaje en la última temporada de 'Stranger Things'. En una entrevista con ExtraTV, el intérprete reconoció que despedirse de la serie después de una década ha sido una experiencia "agridulce", aunque aseguró sentirse plenamente satisfecho con el desenlace: "Me sentí muy feliz con la forma en que todo terminó para mí, personalmente". Pese a mantener la cautela habitual de los actores antes de un estreno tan esperado, Keery dejó entrever que Steve tendrá un cierre digno y emocional, alejando los temores sobre un posible final trágico. Cuando la periodista le preguntó directamente si los seguidores quedarían conformes con el destino de su personaje, el actor respondió con seguridad: “Oh, sí, absolutamente”, una frase que ha servido para calmar, al menos parcialmente, la ansiedad de los fans antes del estreno.

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.