Diego Arrabal desvela la trama tras la detención de Frank Cuesta: "Se lo quieren cargar"

En un giro inesperado, el paparazzi Diego Arrabal ha destapado una posible trama oculta detrás de los recientes problemas legales de Frank Cuesta en Tailandia. A través de un directo en su canal de YouTube, Arrabal, conocido por su trabajo en el mundo del corazón, ha revelado información sensible que apunta a una conspiración para perjudicar al popular aventurero y defensor de los animales.

Arrabal, quien ha admitido no mantener una relación cercana con Cuesta, asegura que lo que está ocurriendo es solo la punta del iceberg de una situación que se ha estado gestando durante meses. Según el paparazzi, "se lo quieren cargar", refiriéndose a Frank Cuesta, y advierte que el propio Frank está al tanto de quiénes están detrás de esta conspiración. El relato de Arrabal se basa en un viaje que realizó a finales de agosto, cuyo destino no reveló en su momento, pero que estaba relacionado con Frank Cuesta. Durante ese viaje, el paparazzi afirma haber recibido "mucha información", incluyendo conversaciones grabadas de Frank Cuesta que están en manos de terceros. Aunque no ha revelado el contenido de estas conversaciones, Arrabal asegura que son la clave para entender la magnitud de la trama.

Una de las revelaciones más impactantes de Arrabal es que personas cercanas a Frank Cuesta estarían involucradas en la conspiración. Según el paparazzi, estas personas, que en un principio se muestran como amigos y visitan el santuario de animales de Cuesta, estarían moviendo los hilos para perjudicarlo, motivadas por su hartazgo ante las supuestas mentiras del aventurero. Arrabal ha criticado duramente que los supuestos amigos de Frank Cuesta insistan públicamente en que su exmujer, Yuyee, no tiene nada que ver con el caso. El paparazzi considera sospechoso este énfasis y se pregunta por qué no se menciona a otras personas.

El paparazzi también ha hecho referencia a la detención de Cuesta y al registro policial en su domicilio, señalando que no cree que sean casualidad. Arrabal sabe lo que la policía estaba buscando en la casa, pero prefiere que sea Frank quien lo revele. Asimismo, insinúa que el tema de los animales podría ser solo una excusa para encubrir otras intenciones más oscuras. Ante esta situación, Arrabal ha aconsejado a Frank Cuesta que abandone Tailandia lo antes posible. El paparazzi recuerda que en el pasado, Cuesta elogió a la policía tailandesa, afirmando que no era corrupta. Sin embargo, Arrabal advierte que cuando "van a por uno" en un país como Tailandia, "te puedes esperar cualquier cosa".

Arrabal ha reconocido que al hacer estas declaraciones, podría estar generando controversia y atrayendo problemas. Sin embargo, considera que es su obligación moral advertir a Frank Cuesta sobre el peligro que corre y darle "un poco de luz" en medio de la oscuridad. Aunque Arrabal no ha revelado nombres ni ha dado detalles concretos sobre la trama, asegura que ha dado "pistas suficientes" para que "a buen entendedor, pocas palabras basten". El paparazzi ha dejado claro que no tiene "ganas de guerras" y que su objetivo es simplemente informar y advertir a Frank Cuesta sobre la conspiración que se cierne sobre él.