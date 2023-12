Eduardo Inda se defiende de las acusaciones de Fernando Garea: "Ultraderecha serás tú"

En el transcurso del programa "La Mirada Crítica" de Telecinco este pasado martes, se desató un acalorado enfrentamiento entre los reconocidos periodistas Eduardo Inda, actual director de Okdiario, y Fernando Garea, quien presidió Agencia EFE entre 2018 y 2020, y en la actualidad trabaja para El Español. El punto álgido se alcanzó cuando Garea tildó de "ultraderecha" a Inda luego de que este último le interrumpiese durante su turno.

El debate se centró en el incidente protagonizado por Ortega Smith, concejal de Vox, con el edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado viernes, generando opiniones dispares entre los participantes. Inda, al inicio, expresó su crítica hacia la actitud del concejal. Sin embargo, cuando Garea intervino señalando que esta conducta era "coherente con las actitudes de la ultraderecha", Inda le interrumpió para mostrar su desacuerdo, afirmando que "no había visto a Abascal nunca tirarle una botella a nadie".

Fue entonces cuando Garea desató la situación al asegurar: "También la ultraderecha es no dejar hablar a los demás", en referencia directa a su compañero. Fue en ese instante cuando Inda respondió de manera enérgica: "No, ultraderecha serás tú. A mi no me digas ultraderecha, eh. Ni se te ocurra endosarme ningún epíteto. ¿Te has enterado Garea? Eres un fascista. Fascista".

La presentadora Ana Terradillos intentó calmar la situación, pidiendo a los colaboradores de la mesa no llegar a los insultos personales. "Me ha insultado él primero. Fascista", reiteraba de nuevo Inda.