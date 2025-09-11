Los Emmy 2025 prometen una gala “libre de política” con tributos y reuniones históricas

Los productores de la 77ª edición de los Emmy, que se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre y se retransmitirá en directo desde el Peacock Theater de Los Ángeles, han prometido una ceremonia marcada por los homenajes televisivos y sin referencias políticas, en un intento de ofrecer al público una velada de celebración pura del medio.

Jesse Collins, productor ejecutivo del evento junto a Jeannae Rouzan-Clay, aseguró que la gala estará concebida como un espectáculo de entretenimiento: “Estamos celebrando la televisión, nadie quiere desviarse de ese curso. Queremos que la gente se divierta durante tres horas”, declaró a la prensa.

Uno de los momentos más destacados será el tributo a los 40 años de "Las chicas de oro", en el que Reba McEntire interpretará junto a varios artistas la icónica canción "Gracias por ser mi amiga". También se vivirán reuniones muy esperadas: el 25º aniversario de "Las chicas Gilmore" reunirá en el escenario a Lauren Graham y Alexis Bledel, mientras que Eric Dane y Jesse Williams conmemorarán los 20 años de "Anatomía de Grey". Además, habrá un reencuentro de "Ley y orden" y un guiño especial con Sterling K. Brown y James Marsden en lo que los organizadores han llamado “un momento Paraíso”.

El apartado musical contará con un emotivo In Memoriam protagonizado por Vince Gill, que interpretará junto a Lainey Wilson su tema "Go Rest High On That Mountain", siendo la primera vez que ambos artistas comparten escenario.

En cuanto a la dinámica de la gala, se confirmó que los discursos de agradecimiento tendrán un límite estricto de 45 segundos. El presentador Nate Bargatze abrirá la velada anunciando una donación de 100.000 dólares al Boys and Girls Club, cantidad que se reducirá en 1.000 dólares por cada segundo que los ganadores excedan el tiempo asignado.