'Y ahora Sonsoles' anuncia el fichaje de Mar Flores como nueva colaboradora

Mar Flores ha vuelto a acaparar la actualidad en la semana que ha publicado su libro autobiográfico, 'Mar en calma', y este jueves, al finalizar su entrevista con Sonsoles Ónega, la presentadora ha anunciado que la modelo se incorporará al programa como nueva colaboradora.

De esta forma, la madre de Carlo Costanzia vuelve al programa del que fuera colaboradora en 2022, durante la primera temporada del formato, antes de su paso por 'Espejo Público' y 'El Desafío', que supuso su retirada del foco mediático hasta ahora que ha decidido contar toda la verdad sobre su vida.

Durante el programa de este jueves, la también actriz ha vuelto a revivir los duros momentos que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida, como la ruptura con Fernando Fernández-Tapias: "Un día me desenamoré porque pensé que no iba a ser una relación a largo plazo".

Para la modelo que acaparó todas las portadas de los años 90 la diferencia de edad fue algo que detonó la relación porque él "era de otra época y entonces se manejaba a las personas de otra forma". Asimismo, ha negado que su relación con Fernández-Tapias se solapara con la de Alessandro Lecquio, como afirmaba el hispano-italiano.

Y, tras recordar las imágenes en las que aparecía con el conde Lecquio dos años después de que se separaran y que provocaron que terminara en la UCI, la nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' le ha mandado un mensaje a su expareja: "A lo mejor tiene que pasar por terapia para tratarse esa agresividad que tiene hacia la mujer".