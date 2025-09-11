Cambios en la programación
RTVE fija horarios y termina de organizar sus tardes: así queda su parrilla
El primer bloque de 'Malas Lenguas' volverá a emitirse en La 2 para dejar hueco al nuevo magacín de Marta Flich en La 1
RTVE ya tiene los deberes hechos y este jueves ha presentado su nueva temporada, después de asignar horario al nuevo magacín de las tardes que presentará Marta Flich junto a Gonzalo Miró en La 1 y que afecta directamente a su parrilla.
Hasta ahora y tras la cancelación definitiva de 'La Pirámide', la cadena publica había apostado por emitir en el primer canal las dos partes de 'Malas Lenguas', antes y después de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', con unos óptimos resultados y superando los paupérrimos datos del concurso.
A partir del lunes 15 de septiembre, la programación volverá a dar un cambio y en la franja que ocupaba la primera edición del formato presentado por Jesús Cintora se estrenará 'Directo al grano'. El programa comenzará a las 15:55 horas y se prolongará durante dos horas y media.
Así lo anunciaron este miércoles sus presentadores irrumpiendo en el programa que están a punto de devolver a La 2 con un nuevo horario. De esta forma, la primera edición de 'Malas Lenguas' verá modificada su hora de inicio, emitiéndose de 17:30 a 19:30 horas en La 2 y pasando al primer canal a las 19:30 horas con su segundo bloque.
Nueva programación La 1
- Directo al grano - 15:55 horas
- Valle Salvaje - 17:30 horas
- La Promesa - 18:20 horas
- Malas Lenguas - 19:30 horas
- Aquí la tierra - 20:30 horas
