RTVE fija horarios y termina de organizar sus tardes: así queda su parrilla

RTVE ya tiene los deberes hechos y este jueves ha presentado su nueva temporada, después de asignar horario al nuevo magacín de las tardes que presentará Marta Flich junto a Gonzalo Miró en La 1 y que afecta directamente a su parrilla.

Hasta ahora y tras la cancelación definitiva de 'La Pirámide', la cadena publica había apostado por emitir en el primer canal las dos partes de 'Malas Lenguas', antes y después de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', con unos óptimos resultados y superando los paupérrimos datos del concurso.

A partir del lunes 15 de septiembre, la programación volverá a dar un cambio y en la franja que ocupaba la primera edición del formato presentado por Jesús Cintora se estrenará 'Directo al grano'. El programa comenzará a las 15:55 horas y se prolongará durante dos horas y media.

Así lo anunciaron este miércoles sus presentadores irrumpiendo en el programa que están a punto de devolver a La 2 con un nuevo horario. De esta forma, la primera edición de 'Malas Lenguas' verá modificada su hora de inicio, emitiéndose de 17:30 a 19:30 horas en La 2 y pasando al primer canal a las 19:30 horas con su segundo bloque.

Nueva programación La 1