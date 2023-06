Estas son las primeras imágenes de la tercera temporada de "The Witcher"

Una de las series de ciencia ficción y fantasía más seguidas de los últimos años, "The Witcher", descuenta los días para el estreno de la tercera temporada de la saga. Será el jueves 29 de junio, la primera parte, y el jueves 27 de julio, la segunda. Recordemos que esta será la última de Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia y, durante la última edición del Tudum de Netflix en el que se estrenó el avance de esta entrega, el actor dio algunos detalles de su personaje en esta nueva etapa, como por ejemplo que "Geralt siempre se mostró, hasta ahora, muy indiferente ante las amenzas de guerra, hambruna y el fin de los tiempos. Decía: 'mira, he estado allí. No es el fin de los tiempos. Sólo será una batalla más... Pero en esta tercera temporada, todo el mundo va a por Ciri y eso cambia toda su perspectiva de las cosas".

Como ya se anunció con anterioridad, esta temporada estará basada en la segunda novela completa de Andrzej Sapkowski, "Tiempo de odio", que según la creadora de la serie Lauren S. Hissrich ha sido mucho más fácil de adaptar. Igualmente, Hissrich dejó saber que ha declinado la oferta de Netflix para completar la serie tras la salida de Henry Cavill, por lo que en este momento es una incógnita la manera en que Liam Hemsworth entrará en el papel de Geralt en la que será la cuarta temporada de "The Witcher".