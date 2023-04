Eva Soriano entona el ''mea culpa'' tras filtrarse su sueldo en RTVE

La filtración de salarios por parte de RTVE de muchos de sus trabajadores ha levantado ampollas en el panorama televisivo. El número de opiniones sobre los sueldos ha provocado críticas de todo tipo, especialmente para Eva Soriano. La cómica encabeza la lista de los salarios más altos cobrando 11.000 euros por cada episodio de ‘La noche D’.

Soriano, quien también trabaja para ‘MovistarPlus +’ con su programa ‘Showriano’ quiso aprovechar su espacio de trabajo para hablar de su sueldo. ‘’Primero de todo hoy, tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Entono el 'mea culpa' por cobrar por haber currado. Hay muchos que diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que anoche se filtraron los sueldos de los presentadores de TVE y se conoce que yo he sido la mejor pagada por delante de los jueces de 'MasterChef'”, comenzaba diciendo para dejar claro si no sabía si estaba mal o bien que cobrase tal cantidad de dinero.

‘’Hay mucha gente que ha dicho '¿pero cómo puede cobrar esa barbaridad?'. Y tienen razón”, admitía ofreciendo una solución. “El dinero ya lo he cobrado y no lo puedo devolver, es imposible. Y es dinero vuestro. Se me ha ocurrido, para que tengáis vosotros una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo pedidme que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado”, soltó entre risas para concluir con un “Eso sí. Este año, en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla Eva Soriano”.

Aclarando todo

A pesar de tomarlo con humor, la cómica quiso aclarar su justificación debido a mensajes despectivos que estaba recibiendo. “Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que yo he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Vamos a ponernos en la situación de que fuese así, que me hubiesen pagado 11.000 euros por chupar una polla. No es el dinero ya, es cómo debo... es que son 11.000 euros por comida”, apostilló.

“Por 11.000 euros de mamada cuando acabe tengo que hacerte un lacito. ¡11.000 a la semana, que no al mes! Eso ya me parece vicio.

¿Cómo sería una mamada de 11.000 euros?

”, concluía a la vez que hacía un baile musical.