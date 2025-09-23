Galder Varas se convierte en celestino en 'Esto no es un dating', el nuevo reality de Prime Video

Prime Video ha anunciado el estreno de 'Esto no es un dating', su primer formato de citas en España, que llegará a la plataforma en 2026. El programa estará conducido por el cómico Galder Varas, que aportará su característico humor irreverente y capacidad para la improvisación.

El show reunirá a cien solteros de perfiles, edades y orientaciones diversas en el patio de butacas de un teatro, donde se desarrollará toda la acción. Allí, Varas lanzará preguntas y dinámicas a los participantes, que deberán responder con la ayuda de un sistema de luces en sus asientos. El concursante más desastroso, apodado "La Joyita", subirá al escenario para intentar encontrar pareja con la ayuda del presentador y de dos invitados famosos en cada entrega.

La producción se grabará en un teatro con público en directo, que será parte activa del espectáculo. El objetivo, según Prime Video, es romper con los convencionalismos del dating televisivo, derribar prejuicios y convertir los secretos más inconfesables en excusa para reírse y empezar una conversación. "La búsqueda de pareja se convertirá en una catarsis de amor colectiva para romper con la esclavitud del postureo y, de paso, reírse un rato", explica la plataforma.

El casting ya está abierto a través de la web y redes sociales de Prime Video. Pueden apuntarse personas de entre 18 y 50 años que quieran participar en esta experiencia única. De entre todos los candidatos, se seleccionarán cien por programa.

'Esto no es un dating' es una producción original de Buendía Estudios. El proyecto está dirigido por Lola Ibarreta ('Drag Race España', 'Gran Hermano', 'Masterchef'), con la subdirección de Galder Varas. Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales son los productores ejecutivos, mientras que Óscar González ocupa la dirección de producción y Sergio Aguayo se encarga del casting.