Una soltera de 'First Dates' descubre lo más salvaje que ha hecho su cita: "Eso es de prostituta"

En una cita, conocer detalles de la otra persona es algo más que indispensable. Lo que le gusta, lo que no le gusta y aspectos varios de su vida pueden ayudarnos a formar un juicio útil para determinar si queremos seguir manteniendo el contacto con ella. En 'First Dates', los detalles a veces son más de la cuenta, y eso mismo ocurrió ayer durante uno de los encuentros organizados por el programa.

A sus 33 años, Sonia no escondía tener un lado coqueto, aunque afirmaba que de tanto en tanto le gustaba ir "más tiradilla", dependiendo de la ocasión. Procedente de Madrid, la soltera acudió al restaurante más famoso de la televisión en nuestro país para buscar a alguien joven que le aportase frescura, naturalidad... y colágeno.

"El volver a vivir cosas que quizás yo ya he vivido y esa persona no porque a lo mejor le saque casi una década", le comentaba la madrileña a Carlos Sobera. Curiosamente, la cita de Sonia terminaría siendo más mayor que ella, pero con una actitud "juvenil y de temperamento". En otras palabras, la noche prometía.

Una pregunta demasiado subida de tono

Adrián, de 37 años, vino desde Valencia al programa para buscar a alguien que se complementara con su simpatía y sus ganas de juerga. Si bien prefirió no opinar sobre Sonia al verla, el soltero admitió que esto se debía a que él no juzgaba un libro por su portada. Su pretendienta sí que quiso emitir un juicio acerca de él, y lo definió como alguien con "cara de campechano".

Durante la velada, ambos dejaron claro que no estaban muy dispuestos a abandonar sus lugares de residencia, pero intentaron coincidir en otro aspecto importante de cualquier relación: la pasión. A partir de un juego de preguntas subidas de tono, la audiencia pudo descubrir que Sonia prefería ir "de uno en uno" con los hombres, mientras que Adrián había hecho un trío con anterioridad.

Lo más impactante de la cita llegó cuando a los comensales se les preguntó por lo más salvaje que habían hecho con una persona. La madrileña compartió que había llegado a tener un momento bastante íntimo en el cine con la persona con la que había ido e involucrando unas palomitas. "Comérmelas como si fuera lo más rico del mundo", daba a entender a su cita, desatando la risa.

La sorpresa llegaba cuando Adrián confesaba que, si bien lo había hecho en una gran variedad de sitios, su vez más salvaje fue en un sitio bastante inesperado. "Cenando en un reservado en un restaurante y la otra debajo de la mesa", desveló. Ante tal revelación, Sonia solo pudo reírse mientras opinaba acerca de la situación: "Eso es muy de prostituta".

En el momento de la pregunta final, ambos solteros decidieron que lo mejor iba a ser quedar como amigos. "Para algo más buscamos cosas distintas y estamos enfocados en cosas distintas", explicó Adrián, dejando claro que a pesar de que uno no salga de 'First Dates' enamorado, las risas están siempre aseguradas.